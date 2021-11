Cláudia Leitte se emociona ao cantar em trio elétrico pela primeira vez após dois anos

Antes de subir ao palco, Cláudia Leitte declarou: ‘Amo encontrar pessoas’. Apesar da emoção, a cantor foi criticada nas redes sociais

A cantora Claudia Leitte foi parar entre os assuntos mais comentados das redes, na manhã deste domingo (28), após fazer um show com seu bloco Blow Out, no estacionamento do Espaço das Américas, em São Paulo, no sábado.

Antes de subir ao palco, a cantora declarou em entrevista: “Nessa quarentena, nesse período louco que a gente está vivendo, tive a certeza absoluta de que eu nunca tinha ficado tanto tempo longe dos palcos na minha vida toda. Desde criança, subo no palco. Eu ia para barzinho e pedia canja aos outros para cantar. Minha adolescência também cantei em barzinhos. Sempre tive um palco. Foi muito complicado para mim. Eu amo fazer show. Amo ver as pessoas felizes. Amo encontrar as pessoas. A minha inspiração vem muito disso.”

Acabou a pandemia?

O nome da artista foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste domingo, 28. Em clima de aquecimento para o carnaval, Claudia saiu em cima de um trio elétrico na Avenida Francisco Matarazzo, na zona Oeste de São Paulo, sendo a atração principal da Festa Blow Out. Antes do show, a cantora postou nas redes sociais: “Evento realizado com limitação de público, exigência de comprovante de vacina e outras exigências sanitárias estabelecidas pela secretaria de saúde de São Paulo”.

Indignados tanto com a cantora quanto com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), internautas afirmaram que continuam sendo obrigados a usar máscaras de proteção e manter o isolamento em bares, shoppings e locais públicos, mas que, durante a apresentação, nenhum cuidado foi tomado.

Veja como foi