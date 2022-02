Cintia Dicker elogia amizade de Paulo André e Pedro Scooby

“É o casal com mais química do Big Brother” brincou a modelo ao responder uma caixinha de pergunta nas redes sociais

Cintia Dicker, modelo e mulher de Pedro Scooby, compartilhou seu ponto de vista sobre o surfista no BBB 22. Respondendo perguntas de alguns fãs em seu Instagram, a modelo se mostrou feliz com o comportamento do brother, mas discordou de sua estratégia de jogo. Ela ainda aprovou o relacionamento de Scooby com Jade Picon e brincou dizendo que seu marido e o atleta Paulo André formam o melhor casal da casa.

“Estou amando, ele continua me fazendo feliz todos os dias, mesmo longe de mim. Porque ele é isso, comédia, leal, coração, protetor. Só que ele está num programa em que as pessoas estão jogando, aí, a vontade é de entrar lá e dar um chacoalhãozinho nele, umas diquinhas básicas”, comentou a modelo.

Ela explicou que discordou da escolha do companheiro no quinto paredão, quando o surfista deixou de votar em Laís e indicou Eliezer: “Jogou muito errado e se deu conta disso. Só acho que ele deveria ouvir mais o ‘titio’ Arthur”.

A modelo ainda exaltou a amizade do surfista com Jade e criticou uma sister, possivelmente Laís: “Acho incrível, que bom que ele tem a Jade lá dentro. Parece que é uma relação de irmãos. Está sempre um cuidando do outro, dando conselhos. Só que os dois podiam abrir o olho para uma amiguinha lá dentro, mas já, já eles vão”.

Cintia mostrou que a relação que a conquistou foi a de Scooby com Paulo André: “Estou amando a amizade deles num grau… ‘Shippo’ tanto eles dois. Meu casal, é o casal com mais química no BBB. Mas, falando sério, eu sei que o P.A. vai ser pra vida do Pedro. Quem sabe até nosso padrinho de casamento. Tô louca pra ele ficar com a gente, ir pra Portugal, viajar juntos. Realmente, esses meninos são muito do bem e o bem se reconhece”.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Por fim, um seguidor pediu que a modelo montasse seu pódio. “Pedro, PA, Eli, DG, Jade e Arthur. Acho que o Arthur está dando aulas e palestras sobre o jogo lá dentro”, respondeu.