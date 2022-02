Warner Bros. Pictures e Ventre Studio anunciam projeto do filme “Iemanjá – Deus do Oceano”

O longa é uma criação das produtoras com Carlos Saldanha, transportará os deuses do Candomblé para o universo dos super-heróis.

A Warner Bros. Pictures e o Ventre Studio anunciam o projeto da produção nacional independente Iemanjá – Deusa do Oceano. Cocriado com Carlos Saldanha (“Cidade Invisível” e franquias como “A Era do Gelo” e “Rio”), o longa transportará os elementos do Candomblé para o universo dos super-heróis.

Iemanjá – Deusa do Oceano conta a história de Iemanjá, orixá adorada pelos brasileiros e também conhecida como a Rainha do Mar. Com Ogum, o Deus da Guerra, como mentor, Iemanjá tenta entender seus poderes ao enfrentar Iansã, orixá cultuada como Deusa das Tempestades.

Carlos Saldanha, Diretor e Cocriador do longa, conta que é uma imensa felicidade participar de um projeto que busca contar uma história tão importante para a cultura brasileira. “A Iemanjá é um símbolo para todo o Brasil, independentemente da religião ou crença de cada um. Nós acreditamos no poder dessa figura, parte da nossa herança ancestral, que tem tudo para cativar o público ao redor do globo da mesma forma que os deuses gregos, romanos, persas ou escandinavos, que já fazem parte do nosso imaginário”.

Foto/Reprodução: Carlos Saldanha

Saldanha afirma que contar essa história é uma grande responsabilidade, mas que estão trabalhando duro, investigando, estudando, tudo com muito respeito e carinho, para trazer às telas um filme que mostre para o mundo a riqueza da mitologia nacional. “Tenho certeza que o resultado será incrível”, finaliza.

A atriz e embaixadora da ONU Mulheres Brasil Camila Pitanga, participa do projeto como Produtora Executiva do filme e complementa afirmando que fala de Iemanjá com o coração cheio. “Para mim, é uma alegria infinita falar de um projeto que envolve pessoas que eu adoro e estou adorando trocar. Evocar uma das figuras mais queridas da nossa ancestralidade, uma divindade que, tenho certeza, vai abençoar esse projeto e vai fazer com que ele alcance uma voz que possa chegar em todos os cantos do mundo e falar com os jovens do mundo. Uma alegria, uma responsabilidade e uma vibração muito bonita”, comemora.

Hernán Viviano, Vice-Presidente da Divisão de Theatrical da Warner Bros. Pictures Brasil, também celebra a realização de um projeto inédito para o Brasil. “Nós, da Warner Bros. Pictures, temos lançado filmes de super-heróis há décadas. Desta vez, vamos levar para as telas dos cinemas uma divindade adorada pelos brasileiros e isso torna o filme uma celebração da cultura e da fé que muitos compartilham. Vamos usar todo nosso know how e expertise para fazer deste projeto um sucesso”

Equipe Criativa

O time criativo conta ainda com Ivan Reis, que atua no mercado de quadrinhos há mais de 25 anos, sendo 18 deles na DC Comics, em que já trabalhou em dezenas de livros, como Liga da Justiça, Super Homem, Mulher Maravilha e Aquaman. Ivan é o responsável pela identidade visual dos personagens de Iemanjá – Deusa do Oceano e também Produtor Associado do filme. “Estou muito animado com a possibilidade de trabalhar com esses profissionais incríveis e em poder ajudar na criação de um universo como o de Iemanjá”, conta.

O artista, que criou a primeira imagem de divulgação do projeto (divulgada em primeira mão neste release), conclui: “As possibilidades criativas são imensas e fazer parte disso é uma honra. Minha mãe era Mãe de Santo e eu cresci em uma casa ligada ao Candomblé, sei que Iemanjá já é conhecida e reverenciada por todo o país e usar sua mitologia como influência na criação de um mundo de super-heróis é algo que mal posso esperar para ver ganhar vida”.

A equipe também conta com a importante colaboração de pesquisa na construção do projeto de Renato Noguera, Professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e Pesquisador no Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que afirma estar muito grato, animado e ciente da responsabilidade. “Ter a possibilidade de traduzir elementos da cultura Ioruba para um filme de super-heróis é uma oportunidade estético-política de trazer elementos estruturantes do Brasil, como a cultura negra, para a cena pop”, diz Noguera.

O Ventre, um estúdio independente, também comemora o projeto e ressalta sua magnitude. “Acredito que a mitologia Afro- Brasileira dos Orixás, com Deuses e Deusas, homens e mulheres com histórias fortes, superpoderes e a relação profunda com as forças da natureza, será capaz de cativar o imaginário das pessoas no mundo todo, assim como nos encantamos com grandes Heróis e Heroínas inspirados na mitologia nórdica (Thor) ou grega (Mulher Maravilha)”, afirma Paula Cosenza, sócia fundadora do Ventre Studio e Produtora de Iemanjá – Deusa do Oceano.

O projeto, aliás, está alinhado aos objetivos dos produtores, como conta João Queiroz, também sócio fundador do Ventre Studio, que afirma que a missão da produtora é contar histórias que enalteçam a cultura nacional, nesse caso com uma matriz africana, para uma audiência global. “É uma honra e uma responsabilidade enorme produzir este filme, com linguagem popular e emocionante, baseado numa mitologia ancestral e que é tão presente no dia a dia da vida da população brasileira. Para um desafio dessa natureza, formamos uma equipe fantástica, que preza pelo respeito às origens dessa mitologia, ao mesmo tempo que tem a ambição de fazer algo extraordinário”, finaliza.

Equipe do Projeto ‘Iemanjá – Deusa do Oceano’

Ideia Original: Warner Bros. Pictures e Ventre Studio

Diretor e Cocriador: Carlos Saldanha

Produção: Ventre Studio

Produtora Executiva: Camila Pitanga

Pesquisador e Consultor: Renato Noguera

Identidade visual + Produtor Associado: Ivan Reis

Sobre a Warner Bros. Pictures

A Warner Bros. Pictures é líder global em marketing e distribuição de filmes, operando escritórios em mais de 30 países e lançando filmes em mais de 120 territórios internacionais, seja diretamente nos cinemas ou em conjunto com empresas parceiras e joint ventures. No Brasil, a história de sucesso inclui mais de 1.000 filmes lançados nos cinemas, com público acima de 500 milhões de pessoas.

A Warner Bros. Pictures também aposta nas produções locais, tendo lançado sucessos como os filmes da Xuxa, “Os Penetras”, “Reis e Ratos”, “Lope”, “Zuzu Angel”, “Serra Pelada”, “Rio Eu Te Amo”, “A Mulher Invisível”, “O Vendedor de Sonhos”, “Bingo – O Rei das Manhãs”, “Hebe – A Estrela do Brasil”, entre outros.

Sobre o Ventre Studio

Ventre Studio é um novo estúdio independente dedicado à criação de narrativas singulares com energia para desenvolver, financiar, produzir e distribuir conteúdo premium para diversos territórios. Nossa célula-máter é composta por 7 profissionais (Celso Loducca, Giuliano Cedroni, João Queiroz, Justine Otondo, Marcus Buaiz, Mauricio Ramos e Paula Cosenza), com carreiras individuais de sucesso e expertises complementares que, juntos, criaram e produziram mais de 50 longas-metragens, 12 séries documentais e 5 séries de ficção originais, premiados dentro e fora do Brasil.