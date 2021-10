“Venom 2: Tempo de Carnificina” mantém tom cômico

Estrelado pelos premiados atores Tom Hardy e Woody Harrelson, a continuação de Venom chegou aos cinemas de todo Brasil nesta quinta, 7

Estrelado pelos premiados atores Tom Hardy e Woody Harrelson, a continuação de Venom chegou aos cinemas de todo Brasil nesta quinta, 7. Dirigido por Andy Serkis (famoso por sua participação como Gollum na saga Senhor dos Anéis) e escrito por Kelly Marcel (conhecida por Cinquenta Tons de Cinza e Venom 1) e pelo próprio Tom Hardy, o filme permanece com o mesmo tom cômico e leve de antes.

Um ano depois dos acontecimentos do primeiro filme, Eddie e Venom continuam juntos. Como colegas de quarto, brigam constantemente, mas sempre se entendem no final, demonstrando que a relação de camaradagem entre eles só se fortalece. Com cenas atrapalhadas e diálogos hilários de sobra, o longa se manteve na mesma linha narrativa da última vez.

Nesse cenário, Eddie conhece Cletus Kasady (Woody Harrelson) que, numa sequência inesperada de eventos, torna-se hospedeiro de Carnificina, o simbionte vermelho com tentáculos nas costas. Ainda, conhecemos a mutante Shriek (pseudônimo de Frances Barrison), a segunda antagonista do filme interpretada por Naomie Harris de maneira dramática e marcante.

É evidente como Hardy se diverte interpretando Eddie, sua atuação desde 2018 do jornalista investigativo chama atenção. Com falas certeiras e expressões pontuais do simbionte, a dupla é o ponto alto do filme juntamente com a qualidade da computação gráfica presente nos efeitos especiais. Paralelamente, o Carnificina de Harrelson bate as expectativas do público quanto ao nível de poder do antagonista, mas deixa muitas questões sem resposta, deixando a impressão de uma história mal explicada.

Com a trilha sonora assinada por Marco Beltrami, famoso por orquestrações de impacto em filmes de ação e suspense, como Ben-Hur, Logan e Guerra Mundial Z, as músicas acrescentam um toque especial às cenas de luta e até mesmo nos créditos finais, onde uma versão da música tema tem a voz do próprio Venom.

Num emaranhado de cenas cômicas e violentas, Venom 2 vai agradar a todos que gostaram do primeiro filme, uma vez que a essência descompromissada é a mesma. Contudo, ressalto que certos furos na história podem frustrar alguns espectadores. Antes de ir embora, não esqueça que há cena pós crédito.

Ficha técnica

Elenco principal: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham e Reid Scott;

Roteiro: Kelly Marcel e Tom Hardy;

Direção: Andy Serkis;

Origem: Estados Unidos;

Distribuição: Sony.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira

