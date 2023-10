Vem aí a Expocine, maior convenção de negócios de cinema da América Latina

Evento reúne exibidores, produtores, empresas distribuidoras e outros profissionais da indústria audiovisual

A Expocine, maior convenção de negócios de cinema da América Latina, chega à sua 10ª edição em 2023 e começa amanhã, 3/10 e vai até sexta-feira, 6 de outubro, em São Paulo. O evento reúne exibidores, produtores, empresas distribuidoras e outros profissionais da indústria audiovisual para apresentar e discutir as novas dinâmicas desse mercado. O encontro segue com o formato de sucesso da edição passada e será realizado no Cine Marquise e no Renaissance Hotel, separados por apenas 150 metros de distância, na região da Avenida Paulista. Confira a programação completa pelo site do evento.

Essa nova dinâmica que se configura é caracterizada pela convergência de mídias e tecnologias, resultando em novas formas de criação, distribuição e consumo de conteúdo audiovisual. Atenta a estes avanços, a programação de painéis, palestras e workshops da Expocine foi construída para fomentar um ambiente de conhecimentos, discussão de tendências e formação de parcerias estratégicas.

“Este ano completamos 10 anos de Expocine e é muito gratificante ver a caminhada que trilhamos até aqui, trazendo pautas e discussões importantes para a evolução do mercado ao longo do tempo. Este ano não será diferente e vamos abordar temas como o ESG no audiovisual, a presença de diferentes tecnologias e da Inteligência Artificial, que vem rendendo boas discussões. Vamos seguir abrindo espaço para as film commissions. Trouxemos o Expocine Decupa, abrindo um pilar no evento para a formação de novos profissionais. Nosso objetivo é, a cada edição, acompanhar as tendências do mercado e apresentá-las ao nosso público”, explica Marcelo Lima, idealizador e diretor do evento.

Inédito nesta edição, a convenção apresentará, no dia 03 de outubro, o Expocine Decupa, experiência paralela ao evento e reservada para estudantes e interessados em atuar no mercado audiovisual. Ao longo de um dia inteiro, no Cine Marquise, os inscritos terão a oportunidade de conhecer as principais etapas de trabalho de uma produção inédita: o filme “O sequestro do voo 375” (Estúdio Escarlate/Star Original Productions), do diretor Marcus Baldini. Nomes importantes do mercado, como Joana Henning, produtora do Estúdio Escarlate, Bruno Bluwol, head de produções da Disney, e o próprio diretor Marcus Baldini, entre outros, estarão nos painéis. A programação passará pelas etapas de pesquisa, desenvolvimento e roteiro; produção e viabilidade das narrativas; direção, arte e casting; pós-produção, fotografia/VFX sonorização (som direto, trilha e finalização de áudio); comercialização, distribuição e divulgação das produções audiovisuais. Ao final do dia, os participantes terão a oportunidade de assistir ao filme em primeira mão, em sessão exclusiva. As inscrições para o Decupa estão abertas neste link.

Alguns dos maiores estúdios de Hollywood estarão presentes nesta edição. Walt Disney Studios, Lionsgate, Sony Pictures, Warner e Universal Studios vão apresentar seus lançamentos no Brasil para este ano e o próximo, incluindo novidades sobre filmes nacionais e internacionais. As distribuidoras regionais também terão um espaço para exibir seus projetos para o mesmo período. Estão confirmadas na grade de programação Diamond Films Brasil, H2O Films, Paris Filmes, O2 Play, Kolbe Arte, Vitrine e Manequim Filmes.

Com a boa receptividade na edição do ano passado, a Expocine 2023 segue com os pitchings de film commissions, promovendo espaço para cidades de diferentes regiões brasileiras mostrarem sua força para receberem produções audiovisuais. Cinco cidades já estão confirmadas e serão anunciadas em breve. Elas se apresentarão na tarde do dia 04 de outubro.

O Cine Marquise, principal palco do evento, receberá profissionais para falar de temas latentes e recentes da indústria, como o ESG no audiovisual; a importância da supervisão musical; a participação da inteligência artificial na construção de histórias e seus desdobramentos jurídicos e referentes ao negócio; implicações éticas, estéticas, metodológicas da produção de obras de true crime. A exportação de filmes nacionais também ganha atenção com painéis se debruçando sobre o processo de localização da produção, indo além da legendagem e dublagem; a produção regional latinoamericana, os mitos e verdades sobre os incentivos de produção audiovisual com sistemas de cash rebate e tax credit, além de conversas sobre as novas tecnologias de distribuição e exibição e os riscos de se trabalhar com audiovisual.

É no Marquise que também ocorrem as oficinas com profissionais do mercado. A equipe do Selo Ecovision vai explicar sobre as aplicações dos conceitos de ESG na prática em produções audiovisuais. Já o escritório CQS/FV, especializado em processos jurídicos nas áreas de entretenimento e cultura, vai apresentar dois temas: a privacidade e a Lei Geral de Proteção de Dados na indústria cinematográfica e como as produtoras podem se preparar para receber investimentos nacionais e estrangeiros. Além disso, estão previstas exibições especiais de filmes inéditos. Já está confirmado o novo longa protagonizado por Larissa Manoela, “Tá Escrito”, apresentado pela Paris Filmes.

O centro de credenciamento ao visitante e a feira de negócios, com mais de 20 expositores confirmados este ano, terão sede no Renaissance Hotel. Estarão por lá fabricantes, fornecedores e prestadores de serviços que vão apresentar suas novidades aos diversos profissionais do mercado. Entre os expositores estão Bravoluz, Christie, Cinionic, Db Series, Equiposhop, Estado do Paraná, Estado do Rio Grande do Sul, Ingresso.com, Kelonik, Maxillusion, Olyra Marketing Olfativo, Osram, Preshow, Projetelas, Santa Clara, Severtson, Venda Bem, Warm e Zinc.

Completando a programação, na noite do dia 06 de outubro, a Expocine homenageia profissionais e empresas que fizeram a história do cinema no Brasil em três categorias: distribuição, produção e exibição. Este ano cinco empresas recebem as honras. No segmento de distribuição, o evento reconhecerá o trabalho e os 10 anos de atuação no país de três empresas: O2 Play, H2O Films e Diamond Films Brasil. Na área de produção, a Casa de Cinema de Porto Alegre será homenageada pelos 37 anos de atuação ininterrupta no audiovisual produzido no Rio Grande do Sul. E no mercado exibidor, o Cine Casarão de Manaus será o destaque por ser um ponto cultural, social e afetivo importante da cidade.

A organização da Expocine 2023 conta com patrocínio de Spcine, Kinoplex, Cinionic, Grupo Consciência, Dolby, GDC, Harkness, HotSound, Ingresso.com, Kinelux, MaxIllusion, Osram, Sharp/NEC, Soluplex, Telecine, Venda Bem, Cine Master, Cervejaria Ravache e ScreenX.