“Veja Por Mim” ganha pôster e trailer nacionalizados

Chamada de Vídeo será a única saída para a protagonista do filme tentar sobreviver; O longa estreará em março

“Veja Por Mim” (See For Me), próximo lançamento da Paris Filmes, acaba de ganhar pôster e trailer nacionalizados. Suspense, tecnologia e uma história intrigante se misturam neste longa que chega em 17 de março exclusivamente nos cinemas.

A Paris Filmes aposta no longa que tem uma temática atual, onde a tecnologia se torna um meio para facilitar a vida de pessoas com necessidades especiais, e é o caso de Sophie, vivida por Skyler Davenport (famosa dubladora de animes). A jovem esquiadora que perdeu a visão utiliza um aplicativo chamado Veja Por Mim em que uma outra pessoa consegue ver ao redor (em tempo real) através da câmera de seu celular.

Quando a casa que está trabalhando temporariamente é invadida por um grupo de criminosos em busca de um cofre escondido, Sophie recorre a uma chamada no Veja Por Mim. Kelly, uma profissional do aplicativo e gamer de Counter-Strike, será os olhos que a guiará. Sua única saída para sobreviver ao cárcere será confiar na jogadora que está do outro lado da tela.

Assista ao trailer: https://youtu.be/RDFiVHo6WPY

Sinopse

Quando um grupo de criminosos invadem uma mansão isolada em busca de um cofre escondido, Sophie, uma jovem cega que trabalha lá, terá apenas uma saída: confiar em Kelly, uma gamer que será seus olhos através do “VEJA POR MIM”, um aplicativo em seu celular.