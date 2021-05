Veja as novidades que chegam à NetMovies

Filmes com James Franco, Susan Sarandon, Pierce Brosnan, Danny Trejo e muito mais

A NetMovies, plataforma gratuita de streaming, disponibiliza dez novos títulos nesta semana, que ficam disponíveis a partir desta quinta-feira, 13 de maio. Confira:

Vingança (Policial, Suspense, Crime)

Elizabeth Chase está ocupada reformando sua nova casa com seu marido advogado, Paul e sua filha, McKenzie. Para garantir que tudo seja concluído, o casal contrata um empreiteiro, Javier, para ajudar. No entanto, Elizabeth começa a suspeitar de Javier e descobre que ele tinha como alvo a família o tempo todo. Agora, para salvar sua família, Elizabeth terá que resolver o problema com as próprias mãos.

KV1: Almas de Ferro (Ação, Drama)

Inspirado em eventos reais, este filme conta a história da ação heróica da tripulação do tanque KV-1. Encarando uma luta perdida, a tripulação comandada por Semyon Konovalov destruiu 16 tanques inimigos, dois veículos blindados e mais oito com tropas nazistas perto da fazenda Nizhnemityakin, no distrito de Tarasovskoye, na região de Rostov. Estes homens de honra são heróis de verdade, sem superpoderes, mas munidos de coragem e caráter.

Lembranças de Uma Infância (Aventura, Drama)

Baseado em contos escritos por James Franco, este filme se passa no outono de 1985 e narra as aventuras de três amigos, Chris, Joe e Ted, que frequentam a mesma escola na região de Palo Alto, nos EUA. As coisas ganham um tom mais emocionante quando essa região suburbana passa a conviver com a ameaça de um leão da montanha sobre a comunidade. Vencedor do prêmio Mulheres no Cinema do Nashville Film Festival com a diretora Gabrielle Demeestere.

No Rastro da Violência (Policial, Suspense)

Fascinada pelas raízes do comportamento violento na sociedade atual, a Dra. Amanda Tyler, psiquiatra internacionalmente conhecida, recebe a chance de entrevistar e analisar Jackson – Jack Shea, condenado à morte à espera da execução de sua sentença. Conforme a entrevista flui e o futuro de Jack segue inconcluso, a especialista começa a questionar se deve ou não intervir e interceder para salvar a vida do condenado, que pode – ou não – ser mesmo culpado.

Força Para Lutar (Drama, Suspense)

O jovem empresário Levi é apaixonado por sua noiva, a jornalista Natalie Winters, uma mulher extremamente dedicada ao seu trabalho, que acaba passando do limite quando denuncia uma rede de tráfico humano atuando na cidade. No dia do casamento com Levi, Natalie é sequestrada e está sendo levada até o líder do grupo, que quer vender a jovem como escrava sexual. Sem pistas e com pouco tempo para tomar uma atitude, o rapaz segue a trilha das últimas horas de Natalie e descobre o envolvimento de Jeff Conners, um perigoso criminoso que parece ser o responsável pelo sumiço da jornalista.

Em Busca de uma Nova Chance (Romance, Drama)

No último dia de aula, Rose enfim consegue conversar com Bennett, que a paquera desde o primeiro dia. Eles iniciam um romance arrebatador, onde um é o que o outro sempre sonhou. Só que, logo após terem sua primeira noite de amor, um caminhão atinge o carro em que estão. O acidente mata Bennett, o que coloca seus pais, Allen e Grace, além do irmão Ryan, em choque. Três meses depois, Rose bate à porta da família Brewer para avisá-los que está grávida de Bennett.

Assaltos em Cadeia (Ação, Biografia)

Eddie Dodson é um simpático vendedor em um antiquário. Ele lida com gente rica, poderosa, que possui mansões e vive em festas glamourosas. Ele conhece Pauline, uma garota legal e muito gananciosa. Os dois se sentem atraídos e começam uma intensa relação. Agiotas procuram Eddie para cobrar dívidas. O casal começa a roubar os bancos de Los Angeles. Agora, eles fogem dos agiotas e da polícia também.

Gata Em Fuga (Ação, Comédia)

A prostituta Cat é contratada para participar de uma orgia com homens poderosos e o senador americano William Krebb. Mas algo dá errado com o político e todas as meninas são assassinadas para evitar testemunhas. Depois que Cat escapa e leva um HD com informações confidenciais, a cruel assassina Helen Bingham é contratada para matá-la e recuperar o aparelho.

O Vigilante Mascarado (Ação, Drama)

Baseado em uma história real de vida de um pastor e sua missão. Se antes, Chris Samuels era um lutador mascarado e ganhava dinheiro com a violência, hoje, depois de reencontrar sua fé e seu caminho, ele se tornou um pastor determinado a ajudar a pequena cidade em que mora com sua família. Com os problemas ao seu redor aumentando, assim como a criminalidade tomando conta de sua comunidade, Samuels doma a difícil decisão de colocar novamente sua máscara, entretanto, agora com o intuito de limpar as ruas e trazer de volta a paz.

Bubu e as Corujinhas – Clipes Musicais – Volume 2 (Animação, Infantil, Musical)

Nossa série musical tem canções divertidas, cheias de conteúdo e originalidade, cada uma com um ritmo musical específico para as crianças cantarem, se divertirem e aprenderem.