Universal Pictures apresenta conteúdo exclusivo da nova animação ‘Os caras malvados’

A Universal Pictures apresenta conteúdos exclusivos do novo longa de animação ‘Os Caras Malvados’, que tem estreia prevista para 17 de março nos cinemas brasileiros.

Os materiais foram exibidos em um evento fechado para convidados, em que os presentes puderam conferir detalhes sobre os bastidores do filme e como foi todo o processo de criação, com destaque para a trilha sonora e os cenários da animação, inspirados na cidade de Los Angeles.

O diretor Pierre Perifel também compartilhou um pouco da experiência de dirigir um longa de animação e sobre o processo de construção do filme. A animação é o primeiro filme original (sem ser uma sequência) da DreamWorks desde 2017 e promete muito humor, personagens memoráveis e cenas de ação para toda a família.

Durante o evento, a Universal ainda anunciou dois nomes que fazem parte do elenco de dubladores do filme no Brasil: Luis Lobianco, ator e comediante, que interpretará o personagem “Sr. Piranha” e Nyvi Estephan, atriz, apresentadora e gamer, que dará voz à “Srta. Tarântula”.

“O Sr. Piranha é muito louco e vai aprontar todas com um super time de Caras Malvados. A história é muito divertida. Muita confusão e diversão vem por aí”, comenta Lobianco. “A Srta. Tarântula é uma personagem que é a minha cara e eu estou apaixonada por ela. Ela é toda espertinha, adora tecnologia e eu tenho certeza que vamos levar muita diversão para a família”, diz Nyvi. Os próximos nomes serão anunciados em breve.

‘Os Caras Malvados’, animação baseada na série de livros Scholastic de Aaron Blabey que já vendeu milhões de cópias no mundo, estreia nos cinemas brasileiros em março.

Sobre ‘Os Caras Malvados’

Nunca houve cinco amigos tão infames quanto ‘Os Caras Malvados’ – o arrojado batedor de carteiras Sr. Lobo, o arrombador de cofres Sr. Cobra, o mestre do disfarce do frio Sr. Tubarão, o “músculo” curto do Sr. Piranha e a especialista em hacker de língua afiada Srta. Tarântula, também conhecido como “Redinha”.

Mas, depois de anos de incontáveis assaltos e sendo os vilões mais procurados do mundo, a gangue é finalmente capturada, o Sr. Lobo negocia um acordo (que ele não tem intenção de manter) para salvá-los da prisão: os bandidos irão virar bonzinhos.

Sob a tutela de seu mentor, Professor Marmelada, uma cobaia arrogante (mas adorável!), Os Caras Malvados se propõem a enganar o mundo, dizendo que foram transformados. Ao longo do caminho, porém, o Sr. Lobo começa a suspeitar que fazer o bem de verdade pode dar a ele o que ele sempre desejou secretamente: aceitação. Então, quando um novo vilão ameaça a cidade, o Sr. Lobo pode persuadir o resto da gangue a se tornar… Os Caras Legais?

Baseado na série de livros Scholastic de Aaron Blabey, ‘Os Caras Malvados’ é dirigido por Pierre Perifel (animador, os filmes Kung Fu Panda), fazendo sua estreia como diretor de longa-metragem. O filme é produzido por Damon Ross (executivo de desenvolvimento Trolls, O Poderoso Chefinho, co-produtor Nacho Libre) e Rebecca Huntley (produtora associada, O Poderoso Chefinho). Os produtores executivos são Aaron Blabey, Etan Cohen e Patrick Hughes.