Trailer de “Velozes e Furiosos 10”, é divulgado

Fãs da franquia já podem conferir o vídeo divulgado pela Universal Pictures Brasil; filme deve estrear em 18 de maio nos cinemas brasileiros

Vin Diesel e Michelle Rodriguez retornam, junto a novos aliados, ao novo filme da franquiaVelosos e Furiosos. Desta vez, Dom descobre que seu filho de 8 anos (Leo Abelo Perry, Black-ish) é o alvo final da vingança de Dante. Em trailer exclusivo divulgado pela Universal Pictures, é possível sentir a emoção e o amor entre os membros da família Toretto.

O vídeo possui menções aos demais filmes da franquia, desde o início da saga até o ponto que culminou na vingança de Dante. Com muita emoção, velocidade, máquinas impressionantes e um elenco de tirar o folego, Velosos e Furiosos 10 traz de volta toda a adrenalina aclamada pelos fãs.

Dirigido por Louis Leterrier (Fúria de Titãs, O Incrível Hulk), Velosos e Furiosos 10 retorna com Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena e Scott Eastwood, além da vencedora do Oscar Helen Mirren e a vencedora do Oscar® Charlize Theron.

O filme também apresenta um novo elenco extraordinário, incluindo a vencedora do Oscar® Brie Larson como Tess, uma representante desonesta da Agência; Alan Richtson (Reacher) como Aimes, o novo chefe da Agência que não tem o mesmo carinho pela equipe de Dom que seu antecessor, o Sr. Ninguém; Daniela Melchior (Esquadrão Suicida) como uma corredora de rua brasileira fortemente ligada ao passado de Dom; e a lendária vencedora do Oscar® Rita Moreno como a Abuelita Toretto de Dom e Mia.

Velosos e Furiosos 10 é produzido por Neal H. Moritz, Vin Diesel, Justin Lin, Jeff Kirschenbaum e Samantha Vincent. Os produtores executivos são Joseph M. Caracciolo, Jr., David Cain, Chris Morgan, Amanda Lewis e Mark Bomback.

Velozes e Furiosos 10 tem estreia prevista para 18 de maio nos cinemas de todo o país, também em versões acessíveis. Para mais informações, procure os cinemas da sua cidade.

