Streaming: 15 animações de Natal que valem a pena conferir

Além de festas com a família e amigos, ganhar e dar presentes, e comidas deliciosas, é possível assistir a algumas produções natalinas, como animações envolvendo fantasmas, cartas, o Papai Noel, a Fada do Dente, e até o Coelho da Páscoa

‘Klaus’, ‘A Origem dos Guardiões’, ‘Ursinho Pooh: Um Ano Muito Feliz’, ‘Barbie: Um Natal Perfeito’, e ‘Scooby-Doo! Natal Assombrado’ estão entre as dicas para o Natal

O ano está acabando, mas o Natal está chegando. Além de festas com a família e amigos, ganhar e dar presentes, e comidas deliciosas, é possível assistir a algumas produções natalinas, como animações envolvendo fantasmas, cartas, o Papai Noel, a Fada do Dente, e até o Coelho da Páscoa.

Parece até loucura, né? Então, confira algumas dicas de animações sobre o tema para assistir nas plataformas de streaming.

Klaus – Netflix

Jesper é um estudante da Academia Postal que não gosta nem um pouco do seu trabalho, então seu pai decidiu lhe dar uma missão: ficar durante um ano em Smeerensburg, uma ilha localizada acima do Círculo Ártico, e enviar seis mil cartas, caso contrário perderá suas regalias. O único problema é que os moradores da cidade brigam o tempo todo, e não demonstram o menor interesse por cartas, mas isso muda quando o personagem conta para as crianças que se elas escreverem cartas para o Papai Noel vão ganhar presentes.

O Grinch – Netflix

Grinch é muito rabugento e mal-humorado, e quer acabar com o Natal dos cidadãos de Quemlândia. Como odeia a data comemorativa, seu plano é roubar dos moradores tudo que tenha ligação com o evento, até que a jovem Cindy Lou Who resolve ficar amiga dele. Agora, Grinch será surpreendido com uma amizade inesperada.

Shrek Bate o Sino – Netflix

Shrek promete a Fiona e a seus filhos um Natal inesquecível, então ele é obrigado a aprender tudo sobre o tema. No entanto, quando o personagem pensa que conseguiu tudo para um Natal especial com sua família, seus amigos Burro, Gato-de-Botas, Homem-Biscoito e o resto da turma decidem invadir a festa.

Barbie: Um Natal Perfeito – Netflix – Apple TV+ – Youtube – Google Play Filmes e TV

Com o Natal chegando, Barbie e suas irmãs Skipper, Stacie, e Chelsea se preparam para visitar sua tia Millie em Nova York. No entanto, os planos acabam mudando quando vão parar em uma pequena cidade cheia de neve e super alegre por causa de uma nevasca. Como será que elas vão ter o Natal perfeito longe do lugar que queriam estar?

A Origem dos Guardiões – Amazon Prime Video – Netflix – Apple TV+

Já imaginou um mundo onde o Papai Noel, a Fada do Dente, o Coelho da Páscoa e o Sandman são amigos? Pois é, nesta história eles foram um grupo de guardiões que protegem as crianças do mundo inteiro, garantindo sua inocência e as lendas infantis. No entanto, um espírito maligno, o Breu, quer transformar todos os sonhos em pesadelo, despertando medo em todas as crianças. Para detê-lo, um novo guardião inesperado é selecionado para ajudar a equipe, Jack Frost, um jovem que controla o inverno.

O Expresso Polar – Amazon Prime Video – Apple TV+ – YouTube – Google Play Filmes e TV

Na véspera de Natal um garoto está acordado, sem acreditar mais no Papai Noel, ele espera por algo que o faça mudar de ideia. Inesperadamente, o personagem ouve um barulho muito alto, e vai para fora de sua casa. Então, ele vê um enorme trem com destino ao Pólo Norte, o condutor o convida para embarcar, e depois de muita relutância, decide viajar.

Como Salvar o Papai Noel – Amazon Prime Video e Apple TV+

Na história, o Papai Noel mostrou ao elfo Bernard, em seu trenó, uma secreta máquina do tempo, que poucas pessoas conhecem. No entanto, o elfo descobre que um exército está invadindo o Polo Norte para descobrir onde está a máquina do tempo. Se isso acontecer o Natal de todos estaria arruinado. Dessa forma, começa uma corrida contra o tempo para salvar o Papai Noel antes que todos descubram o segredo do Natal.

Operação Presente – Amazon Prime Video – HBO Max – YouTube – Google Play Filmes e TV

Como de costume, o Papai Noel entrega presentes para todas as crianças do mundo, mas nesse Natal, alguém corre o risco de ficar sem presente. Dessa forma, Arthur, o filho do Papai Noel, deve cumprir uma missão urgente: entregar o presente de uma garota o mais rápido possível. Será que ele vai conseguir?

Scooby-Doo! Natal Assombrado – HBO Max

Scooby-Doo, Salsicha, Fred, Daphne e Velma embarcam em uma temporada de férias fria e assustadora para resolver mais um mistério: um boneco de neve que ganhou vida no centro da cidade e quer destruir uma antiga loja de brinquedos.

Os Fantasmas de Scrooge – Disney+

Às vésperas do Natal, o milionário e mesquinho Ebenezer Scrooge odeia a data comemorativa e se comporta de maneira egoísta com todos, incluindo seu sobrinho. Por causa de seu comportamento, os fantasmas do Presente, do Passado e do Futuro aparecem e levam ele para uma viagem que o fará pensar em uma mudança em sua vida. Será que o personagem realmente vai mudar?

Aconteceu no Natal do Mickey – Disney+

Neste clássico de Natal, três histórias com Mickey e seus amigos acontecem: Mickey e Minnie relembram o ano que passou e vivem uma noite mágica, Pateta e Max falam sobre uma visita do Papai Noel, e Huguinho, Zezinho e Luizinho ensinam sobre o espírito do Natal.

O Estranho Mundo de Jack – Disney+

Já imaginou sequestrar o Papai Noel na véspera de Natal? Jack Skellington, o Rei das Abóboras, está cansado de fazer o Dia das Bruxas todos os anos. Ele acaba ultrapassando os limites de sua cidade, e atravessa o portal do Natal. Jack conhece o espírito natalino e se apaixona por tudo o que vê da comemoração, ele volta para a sua cidade e decide convencer os moradores a sequestrar o papai noel para terem um natal igual ao que viu.

A Era do Gelo: Especial de Natal – Disney+

Sem querer, Manny destrói um monumento de Natal e começa a pensar que não está mais na lista de “bons meninos” do Papai Noel. Dessa forma, ele viaja até o Polo Norte com seus amigos para tentar explicar para o Papai Noel o que aconteceu, mas o que eles não esperavam é que o grupo iria ficar com a responsabilidade de salvar o Natal.

A Bela e a Fera: O Natal Encantado – Disney+

Fera não gosta do Natal porque tem um trauma relacionado com a data, mas Bela quer comemorar enfeitando o castelo e reanimando seus amigos objetos, em uma tentativa de alterá-lo. Será que as coisas vão sair como planejado?

Ursinho Pooh: Um Ano Muito Feliz – Disney+

Pooh e seus amigos recordam momentos muito especiais e para comemorar o novo ano, o Coelho planeja uma grande festa, mas acaba se irritando com o ursinho. Por isso, todos terão que fazer promessas para melhorar e tentar deixar o Coelho mais feliz. Será que todos vão conseguir colocar suas promessas em prática?