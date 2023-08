Stephen King já viu ‘Drácula: A Última Viagem de Deméter’; saiba o que o mestre do terror achou

O filme tem estreia marcada no Brasil para o próximo dia 24 de agosto e é baseado em um capítulo do romance clássico sobre o vampiro

Stephen King, o mestre do terror, endossou o mais novo capítulo da história do vampiro mais famoso de todos os tempos. O escritor já assistiu a Drácula: A Última Viagem de Deméter e compartilhou a opinião sobre o filme no Twitter.

“Eu estava em dúvida sobre A Última Viagem de Deméter, mas é um bom filme de romper a garganta”, escreveu King.

O criador, conhecido pelos clássicos do sobrenatural, suspense e terror que foram parar no cinema, como It – A coisa, O Iluminado e Carrie, a Estranha, publicou o elogio na última quarta-feira, 9.

Na mesma postagem, ele ainda fez referência ao tradicional estúdio britânico, especializado em filmes de terror, cujo primeiro filme foi exatamente Drácula, em 1958. “Ele me lembrou o melhor dos filmes da Hammer dos anos 60 e 70”, completou King.

Drácula: A Última Viagem de Deméter tem estreia marcada no Brasil para o próximo dia 24 de agosto. Ele é baseado em um capítulo do romance clássico de Bram Stoker sobre o vampiro.

Estadão Conteúdo