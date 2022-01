Sing 2: a animação já levou mais de 455 mil pessoas aos cinemas brasileiros

O filme lançado no dia 6 de janeiro continua em cartaz nos cinemas de todo o país e vem se tornando um sucesso.

Sing 2 estreou nos cinemas brasileiros dia 6 de janeiro e já foi visto por 455.609 mil pessoas com suas sessões antecipadas pagas, que começou no dia 1º de janeiro em alguns cinemas do país, e com o seu primeiro final de semana em exibição.

Com momentos de aventura, cumplicidade, cenas emocionantes e músicas incríveis, Sing – Quem Canta Seus Males Espanta, da Illumination, retorna aos cinemas com grandes sonhos, performances eletrizantes e músicas imperdíveis, e promete agradar crianças e adultos.

Sing 2, escrito e dirigido pelo aclamado cineasta Garth Jennings, conta com um elenco espetacular de dubladores brasileiros, entre eles Sandy interpretando Meena, Wanessa Camargo como a porco-espinho Ash, Fiuk como o gorila Johnny, Any Gabrielly como Nooshy, Lexa como Porsha, Fábio Jr. como o Big Daddy – pai de Johnny, e Paulo Ricardo como Clay Calloway.

Para maiores informações sobre a programação nos cinemas da animação que vem cativando os espectadores, consulte os cinemas da sua cidade.

Link para o trailer:

https://youtu.be/7dwnGXOGvrI