Sing 2 chega aos cinemas do Brasil com aventuras e músicas contagiantes

Alexya Lemos

(Jornal de Brasília / Agência de Notícias UniCEUB)

Dirigido por Garth Jennings (Pets 2 e Sing), Sing 2 estreia nesta quinta, dia 7 de janeiro. Com novos personagens, a continuação da animação de 2016 é recheada de músicas e diversão para a família toda.

Depois de muito esforço para manter a casa de shows de pé no primeiro filme, o novo longa acompanha Buster Moon e sua turma depois do upgrade que tiveram em suas carreiras. Cheios de coragem, eles vão para a cidade grande em busca de sucesso e oportunidades.

Apesar de trazer as mesmas lições do primeiro filme, como enfrentar suas inseguranças pessoais e “sonhar grandes sonhos”, Sing 2 traz mais cores, brilho e aventuras.

A edição privilegia tanto as texturas da pele e do figurino das personagens a ponto de esquecermos tratar-se de uma animação. Além disso, os problemas enfrentados pelos personagens, como descoberta do primeiro amor, ansiedade e medo de altura, são retratados de maneira que a identificação é imediata e cômica.

Músicas

Com um repertório que vai desde Shawn Mendes até U2, é impossível não cantar junto com os personagens ao longo das quase 2 horas da animação.

Figurinos

Com a consultoria das designers Katherine e Laura Mulleavy, criadoras da grife “Rodarte”, os animadores criaram roupas que refletem muito bem a evolução de cada personagem ao longo da trama. Com muito brilho e cores vibrantes, as roupas mostram o aumento da autoconfiança dos protagonistas ao longo da trama.

Ainda, é possível diferenciar tecidos e texturas de cada peça, além de seu conceito na cena, o que mostra que cada detalhe foi pensado cuidadosamente.

Ficha técnica

Dubladores brasileiros: Sandy, Wanessa Camargo, Lexa, Fiuk, Any Gabrielly e Paulo Ricardo;

Roteiro: Garth Jennings;

Direção: Garth Jennings;

Origem: Estados Unidos;

Distribuição: Universal Pictures.