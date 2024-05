Selena Gomez leva prêmio de melhor atriz em Cannes com colegas de ‘Emilia Perez’

CANNES, FRANÇA (FOLHAPRESS)

Selena Gomez, Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón foram eleitas, em conjunto, melhores atrizes em Cannes, pelo trabalho em “Emilia Perez”, fazendo desta última a primeira mulher trans a triunfar na categoria.

“Como é possível destacar uma única nota numa grande harmonia?”, questionou Lily Gladstone, membro do júri, ao anunciar que o prêmio seria dividido entre as três protagonistas femininas do musical sobre um cartel mexicano.

Gascón , em seu discurso, ressaltou que mulheres transexuais como ela sofrem todos os dias, e por isso o prêmio é tão significativo. Gomez e Saldana não estavam presentes na cerimônia.

Dirigido pelo francês Jacques Audiard, o filme está concorrendo ao prêmio principal do festival, a Palma de Ouro, e mostra um líder do tráfico que faz a transição de homem para mulher.

“Emilia Perez” refletiu sobre o feminino como solução para um mundo embrutecido por anos de patriarcado, a partir da personagem que vive essa transição de gênero.