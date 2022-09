Sala de cinema da Embaixada da França traz a mostra “Retratos”

Ciclo de setembro traz três longas-metragens inspirados em personagens reais

Um filme biográfico ou cinebiografia – também conhecido no jargão do cinema sob o anglicismo biopic – é um filme que dramatiza a vida de uma personalidade real.

O elenco costuma apresentar um equilíbrio entre a semelhança na aparência e a capacidade de reproduzir as características da pessoa. Como as figuras retratadas são pessoas reais, cujas ações e características são conhecidas do público (ou pelo menos historicamente documentadas), os papéis biográficos são considerados extremamente exigentes.

Depois da pausa do feriado do dia sete, a Sala Le Corbusier inicia o ciclo de setembro com Camille, filme dirigido por Boris Lojkine e protagonizado por Nina Meurisse, Fiacre Bindala e Bruno Todeschini. Belo retrato de uma jovem fotógrafa e um excelente filme que nos aproxima do trabalho dos jornalistas em zonas de conflito. Nina Meurisse interpreta a Camille Lepage com elegância e convicção. O cineasta conta com as fotografias de Camille para integrá-las à sua encenação dinâmica e fazê-las perdurar. Filme grandioso, tocante, duro, perturbador.

A sala Le Corbusier é o ponto de encontro dos amantes do cinema francófono em Brasília. As sessões acontecem sempre às quartas-feiras e são gratuitas. A sala voltou a 100% da sua capacidade, com 120 lugares disponíveis. O uso da máscara não é obrigatório, mas segue recomendado.

Programação de setembro

Camille (14/09)

De Boris Lojkine. 2019. França.

Com Nina Meurisse, Fiacre Bindala, Bruno Todeschini.

1h48 min. Drama. 14 anos.

Jovem fotojornalista tomada por um ideal, Camille parte para a República Centro-Africana para cobrir a

guerra civil que se anuncia. Muito rapidamente, ela se apaixona pelo país, mas tem sua juventude varrida

pela turbulência. Seu destino está traçado.

De Gaulle (21/09)

De Gabriel Le Bomin. 2020. França.

Com Lambert Wilson, Isabelle Carré.

1h48 min. Histórico. 12 anos.

Maio de 1940. De Gaulle se opõe a Pétain porque quer continuar a ofensiva militar. Em Colombey, Yvonne, sua esposa, é forçada a partir. A família conhece as rotas do êxodo para a Bretanha. À medida que o armistício se aproximava, De Gaulle optou por ir para Londres, pois Churchill se tornou um aliado. Yvonne e Charles acabam se encontrando, depois de uma longa jornada, na capital londrina.

Coco Antes de Chanel (28/09)

De Anne Fontaine. 2009. França.

Com Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro Nivola.

1h50 min. Biografia. 12 anos.

Quando criança Gabrielle é deixada, junto com a irmã Adrienne, em um orfanato. Ao crescer ela divide seu tempo como cantora de cabaré e costureira, fazendo bainha nos fundos da alfaiataria de uma pequena cidade. Até que ela recebe o apoio de Étienne Balsan, que passa a ser seu protetor. Recusando-se a ser a esposa de alguém, até mesmo de seu amado Arthur Capel, ela revoluciona a moda ao passar a se vestir costumeiramente com roupas de homem, abolindo os espartilhos e adereços exagerados típicos da época.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de setembro

19h (entrada permitida até 19h15) – Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04

Contato: Fernanda Isidoro – 61 99966-4771