‘Rust’ retoma filmagens com Alec Baldwin e fotógrafa morta terá documentário

As filmagens de “Rust”, longa-metragem protagonizado por Alec Baldwin, devem ser retomadas ainda no primeiro semestre deste ano, após o ator matar acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de acordo com a revista The Hollywood Reporter.

O incidente ocorreu em outubro de 2021, durante o ensaio de uma cena em que Baldwin portava uma arma de fogo cenográfica defeituosa. Ele atingiu Hutchins com um desparo e feriu gravemente o diretor, Joel Sousa.

Tanto o ator quanto Hannah Gutierrez-Reed, profissional responsável pelo uso de armas no set, enfrentam uma acusação na Justiça do Novo México, onde o faroeste estava sendo rodado, de homicídio culposo.

O caso tem julgamento marcado para 24 de fevereiro. Eles podem ser condenados a até cinco anos de prisão -e negam ter assassinado Hutchins propositalmente.

“Rust” agora tem Bianca Cline como diretora de fotografia e outros funcionários exercendo funções técnicas no set.

Cline vai doar seu cachê para uma instituição de caridade para homenagear a colega morta. A Rust Movie Productions, produtora por trás do longa, também está trabalhando em um documentário sobre Hutchins. O viúvo dela, Matthew Hutchins, é produtor do documentário e de “Rust”.

Entre aqueles que permanecem em seus postos, estão Sousa, como diretor, e Allan Graf, Terese Davis e Stacy Lockhart, nas funções de coordenação de dublês, design de figurino e liderança do departamento de maquiagem, respectivamente, entre outros.

Além de protagonista, Baldwin também é produtor e assina o roteiro com Sousa.

No enredo da produção, ele dá vida a um criminoso que busca se reaproximar dos dois netos órfãos para protegê-los após um deles ser sentenciado à forca por matar um homem acidentalmente.