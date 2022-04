‘Revolução dos Bichos’ virará filme com direção do ator que faz Alfred em ‘Batman’

“A ideia de levar essa história extraordinária às telas foi finalmente recompensada pela oportunidade de trabalhar ao lado do time brilhante da Aniventure e Cinesite”, afirmou Serkis

O ator e cineasta britânico Andy Serkis, famoso por levar às telas dos cinemas personagens animados com recursos gráficos –como o macaco Ceasar, de “Planeta dos Macacos”–, trabalha em uma adaptação do livro “Fazenda dos Animais”, também conhecido no Brasil como “Revolução dos Bichos”, do escritor George Orwell, segundo o portal de notícias Variety.

Serkis, que tem entre suas atuações mais recentes o papel do mordomo Alfred, no último “Batman”, vai dirigir a animação com o apoio dos estúdios Aniventure e Cinesite, e terá como roteirista Nick Stoller, responsável por filmes como “Cegonhas” e “As Aventuras do Capitão Cueca”.

“A ideia de levar essa história extraordinária às telas foi finalmente recompensada pela oportunidade de trabalhar ao lado do time brilhante da Aniventure e Cinesite”, afirmou Serkis ao portal de notícias.

“Juntos, nós esperamos fazer nossa versão desta obra-prima de Orwell sempre relevante, poderosa, bem-humorada e indicada a todas as idades. Uma história não só para nossos tempos, mas para as gerações futuras.”

Adam Nagle, um dos produtores do filme, também ressaltou a atualidade do autor de “1984”, obra que, assim como “Fazenda dos Animais”, é outro clássico que retrata realidades distópicas. “Desde 1945, quando Orwell publicou pela primeira vez ‘Fazenda dos Animais’, a história permaneceu relevante e se revelou um instrumento chave para compreender como o mundo funciona. Andy tem um talento especial para criar personagens únicas e marcantes ao longo de sua carreira, e nós estamos entusiasmados para trabalhar com ele”, afirmou Nagle.

Entre as várias adaptações de “Fazenda dos Animais” para o cinema, a versão de 1999, uma das mais famosas, foi realizada com animações em live-action dubladas com as vozes de atores como Julia Louis-Dreyfus, da série “Seinfeld”, e Patrick Stewart, de “Jornada nas Estrelas”. Em 1954, uma adaptação do livro também foi lançada como forma de propaganda anticomunista.