‘Ragnarok’ retorna com aliados para Thor e aparição de Loki

‘Talvez ele não se sinta mais tão sozinho’, diz David Stakston

Com uma história que mistura mitologia nórdica e dramas escolares, a série “Ragnarok” estreia a segunda temporada nesta quinta-feira (27), na Netflix. Se na primeira leva de episódios o jovem Magne (David Stakston) precisou lidar com seus recém-descobertos superpoderes, agora ele está cada vez mais aberto a usá-los para o que for preciso.

“Nós o encontramos no ponto onde o deixamos no final da primeira temporada”, afirma Stakston, 21, em entrevista ao F5. “Não se passou muito tempo, mas ele logo percebe que algo nele mudou e que as responsabilidades cresceram.”

Por outro lado, o irmão dele, Laurits, deve ter um grande crescimento na trama. Quem antecipa é seu intérprete, Jonas Strand Gravli, 20. “Ele estava um pouco em segundo plano, era apenas o irmão mais novo de Magne”, avalia.

“Nesta temporada, veremos mais de suas lutas e toda a sua jornada, porque ele quer descobrir seu lugar no mundo. Vamos ver algumas situações difíceis com as quais ele tem que lidar, então penso que vamos conhecê-lo muito melhor do que antes”, acrescenta.

Mas e a relação entre ambos, sempre cheia de implicâncias, será que vai melhorar um pouco? “Tudo fica ainda mais tenso entre eles, mas também têm muitas cenas bonitas mostrando que eles podem se tornar irmãos melhores”, afirma Strand Gravli. “É uma montanha-russa.”

Os noruegueses dizem se divertir levando um pouco da cultura da região para o resto do mundo. “É a mitologia nórdica que ainda não foi tão explorada e acaba chamando a atenção em outros lugares”, comenta Stakston.

“E, mesmo que nós saibamos um pouquinho mais do assunto, tem coisas que são novas para nós e precisamos pesquisar também”, completa o colega, que deve começar a descobrir suas origens divinas na segunda temporada (ele aparece caracterizado como Loki no trailer da segunda temporada).

Os dois atores dizem ser fãs da Marvel, que usou o mesmo arcabouço de lendas para a criação de alguns de seus super-heróis —com Chris Hemsworth como Thor, a produtora grava seu quarto filme solo para estrear em 2022, e Tom Hiddleston vai estrelar série centrada na história de Loki na Disney + —previsão é para 9 de junho.

“A nossa história é um pouco diferente porque é como se aplicássemos a mitologia nórdica no nosso próprio universo. É mais centrada em como seria se esses deuses existissem na vida real”, explica Strand Gravli.

A segunda temporada teve de ser gravada em plena pandemia, o que fez com que a estreia fosse mais de um ano depois do lançamento dos primeiros episódios. “Nos sentimos muito sortudos de ter a oportunidade de trabalhar”, diz Stakston. “Todos ficamos com medo de não poder gravar, mas seguimos os protocolos e foi um ambiente muito bom para todos.”

“Os fãs nos perguntavam sobre quando a segunda temporada ia chegar ou quando íamos poder falar alguma coisa. Então é ótimo finalmente poder dividir com eles algumas boas notícias”, completa o colega.

Assim como na primeira temporada, Magne ainda não encontrou um amor que fosse correspondido. A relação entre ele e Gry (Emma Bones) não evoluiu. “Ele tem 17 anos e está muito ocupado com suas próprias coisas”, desconversa o intérprete.

Contudo, ele vai, sim, conseguir mais aliados em sua luta contra os gigantes, representados pela família Jutul. “Talvez ele não se sinta mais tão sozinho”, diz. “Aparecem algumas pessoas para ajudá-lo, mas penso que mesmo assim ele sente que essa é uma batalha que é dele.”

Na trama, os vilões são donos de uma indústria que está poluindo o meio ambiente, o que faz com que Magne seja também um exemplo de como cuidar melhor do planeta. “Todo mundo pode fazer a diferença”, diz o ator.

“É muito bom saber que de alguma forma posso inspirar as pessoas. Não espero que a série vá mudar a cabeça das pessoas, até porque é um problema muito maior do que a gente, mas espero que contribua de alguma forma.”

“RAGNAROK” – 2ª TEMPORADA

Quando Estreia 27/5

Onde Na Netflix

Classificação 16 anos

Elenco David Stakston, Jonas Strand Gravli, Herman Tømmeraas, Theresa Frostad Eggesbø, Emma Bones, Henriette Steenstrup, Gísli Örn Garðarsson e Synnøve Macody Lund, entre outros