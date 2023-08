Quentin Tarantino quer Bruce Willis de volta às telas em seu último filme

Willis, de 68 anos, está afastado das telas desde março de 2022, quando foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a comunicação

Quentin Tarantino quer que Bruce Willis deixe a aposentaria para participar de The Movie Critic, filme que, segundo o cineasta, será o seu último trabalho como diretor.

A informação foi divulgada pelo jornal Daily Express UK. De acordo com o tabloide britânico, um produtor que não teve a identidade revelada afirmou que Tarantino gostaria que o ator tivesse um pequeno papel no longa.

Willis, de 68 anos, está afastado das telas desde março de 2022, quando foi diagnosticado com afasia, um distúrbio que afeta a comunicação. Desde então, o problema progrediu e ele desenvolveu demência frontotemporal (FTD), que também atinge as habilidades cognitivas. O astro de Duro de Matar (Die Hard, até aqui com quatro partes) chegou a aparecer em alguns registros divulgados por suas filhas recentemente e, em março, renovou os votos de casamento com a mulher, Emma Heming.

APARIÇÃO. Tarantino espera que o ator esteja bem o suficiente para fazer uma aparição especial em seu filme. “Quentin ainda não falou com a família de Bruce – e vai respeitar totalmente os desejos dela caso ele esteja muito doente”, esclareceu a fonte. “Se esse for o caso, ele planeja tentar usar um pequeno trecho de um dos muitos filmes antigos de Bruce no longa”, completou.

Tarantino e Willis ficaram amigos quando o diretor o escalou para viver Butch Coolidge no clássico Pulp Fiction: Tempo de Violência, de 1994, um dos filmes que ajudaram a restabelecer a carreira do ator na época.

Estadão Conteúdo