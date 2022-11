Quentin Tarantino diz que vai dirigir sua primeira série de televisão em 2023

Apesar de nunca ter criado e dirigido uma série, não é a primeira vez que Tarantino flerta com a televisão

São Paulo – SP

O cineasta Quentin Tarantino disse que vai dirigir uma série de televisão no ano que vem, marcando sua estreia no formato. A produção deve ter oito episódios, afirmou ele num evento feito para promover seu novo livro, o “Cinema Speculation”, em Nova York. Ele não deu mais detalhes sobre a produção.

Apesar de nunca ter criado e dirigido uma série, não é a primeira vez que Tarantino flerta com a televisão. Ele já foi creditado por episódios de “Um Drink no Inferno”, produção baseada no filme homônimo, cujo roteiro foi ele quem escreveu.

Tarantino também escreveu e dirigiu dois episódios de “C.S.I.: Investigação Criminal” em 2005 e dirigiu um episódio de “Plantão Médico” em 1995. O cineasta também foi para a frente das câmeras para interpretar um personagem em “Alias – Codinome Perigo”.

O diretor prometeu se aposentar do cinema depois de seu próximo filme, o décimo da sua carreira. O último filme que ele lançou foi “Era Uma Vez Em… Hollywood”, com Margot Robbie e Brad Pitt, em 2019.

“Cinema Speculation”, lançado recentemente por Tarantino, é seu primeiro livro de não ficção. No ano passado ele publicou “Era Uma Vez em Hollywood”, uma expansão literária da versão cinematográfica da obra.