Programação de fim de ano no Cine Brasília traz estreia de ‘Propriedade’

‘Mussum – O Filmis’ também estreia no Cine e será exibido na última sessão acessível do ano

A programação de fim de ano no Cine Brasília já está fechadíssima e traz a estreia de um longa-metragem direto de Pernambuco, o thriller eletrizante Propriedade, do cineasta Daniel Bandeira. O filme foi o grande vencedor do principal prêmio do Fantastic Fest 2023, renomado festival de cinema dedicado a obras de terror, ficção científica e suspense, sediado em Austin, nos Estados Unidos.

Propriedade mergulha na dinâmica de diálogo entre dois pólos opostos, inspirado no contexto político brasileiro de 2018. A trama segue Teresa e Roberto, um casal de classe média alta, ao visitarem sua fazenda no interior se depararem com trabalhadores rurais em desespero. Esses trabalhadores, à beira do despejo, recorrem à brutalidade como meio de expressão após serem ignorados por Roberto, cuja atitude arrogante e desinteressada intensifica o conflito. O confronto desencadeia uma série de eventos aterrorizantes, revelando as complexidades da dualidade entre os dois lados. Dirigido e roteirizado por Daniel Bandeira, o filme utiliza o ambiente claustrofóbico do carro como cenário principal, gerando tensão tanto dentro quanto fora da fazenda.

O longa começa a ser exibido a partir do dia 28 com sessões às 17h. E seguindo com a iniciativa de exibir curtas-metragens antes de longas em cartaz, o filme Egum, do diretor carioca Yuri Costa, abre as sessões de Propriedade nesta semana. A produção foi escolhida na Chamada Pública de Curtas do Cine Brasília. O filme ganhou o troféu Barroco de Melhor Curta da 23ª Mostra de Cinema de Tiradentes.

Egum é um curta de terror que aborda a experiência negra no Brasil, explorando a violência e genocídio contra a população negra. Produzido por alunos da UFRJ, o filme questiona a estrutura do sistema que impacta negativamente negros e moradores de favelas. Inspirado na religião iorubá, onde Eguns são espíritos dos antepassados, a trama segue um jornalista renomado que retorna à sua casa na favela para cuidar de sua mãe doente. Confrontado por estranhos com negócios desconhecidos com seu pai, o protagonista teme uma tragédia iminente, suspeitando de eventos sobrenaturais ligados à sua mãe.

Cacildis!

Um dos maiores destaques do cinema nacional em 2023, a obra biográfica de Antônio Carlos Bernardes Gomes, nosso eterno Mussum também estreia na tela do Cine. Destaque na 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado, o longa Mussum – O Filmis, dirigido por Silvio Guindane, levou seis Troféus Kikitos para casa: melhor filme, melhor ator para Ailton Graça, melhor atriz coadjuvante para Neusa Borges, melhor ator coadjuvante para Yuri Marçal, melhor trilha musical, e melhor filme pelo júri popular. O longa estreia na grade também a partir do dia 28 de dezembro.

A trama traz Ailton Graça em seu primeiro trabalho como protagonista no cinema, interpretando o sambista que ficou conhecido no Brasil por dar vida ao Trapalhão Mussum. O filme narra desde sua infância como filho de uma empregada doméstica analfabeta, sua experiência militar, paixão pelo samba e a fundação do grupo “Os Originais do Samba”, até se tornar um dos maiores humoristas do país ao integrar o famoso quarteto “Os Trapalhões”, composto por ele, Renato Aragão, Dedé Santana e Zacarias.

O filme é baseado no livro “Mussum – uma história de Humor e Samba”, de Juliano Barreto. O elenco inclui Gero Camilo, Felipe Rocha e Gustavo Nader nos papéis de Didi, Dedé e Zacarias, respectivamente, além de Thawan Lucas Bandeira, Yuri Marçal, Cacau Protásio, Neusa Borges, Jennifer Dias e Cinnara Leal.

