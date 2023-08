Primeiro filme de Kevin Spacey após julgamento tem data de lançamento divulgada

De acordo com a revista Variety, o longa chega nos EUA e no Reino Unido em 15 de dezembro

O primeiro filme estrelado por Kevin Spacey após o julgamento já possui data de estreia. Control chegará nas telonas em dezembro.

De acordo com a revista Variety, o longa chega nos EUA e no Reino Unido em 15 de dezembro. A produção foi filmada em 2022 e a resolução do julgamento do ator, que foi inocentado de acusações de assédio e estupro no Reino Unido.

Segundo o The Hollywood Reporter, o filme acompanha a chefe da Casa Civil (Lauren Metcalfe) enquanto ela retorna para casa uma noite após se encontrar com seu amante, o primeiro-ministro (Mark Hampton).

Enquanto isso, um outro homem (Spacey), afetado pelo seu segredo, procura vingança controlando o seu carro pelas ruas de Londres e usando o veículo como uma arma mortal.

O ator gravou seu papel, inteiramente vocal, e pode ser ouvido no primeiro trailer da produção que foi divulgado no início deste mês. Veja aqui

Estadão Conteúdo