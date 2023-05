Primeira edição do festival Labareda abre seleção para curtas-metragens LGBTQIA+ do DF

Poderão participar filmes do DF, de temática LGBTQIA+ e/ou com direção ou maioria da equipe formada por profissionais da sigla

O festival de curtas-metragens Labareda, que ganha sua primeira edição nos dias 12 e 13 de agosto, está com inscrições abertas para filmes de temática e/ou criados por profissionais LGBTQIA+ para compor sua mostra competitiva. As obras podem ser inscritas entre os dias 30 de maio e 18 de junho através deste formulário. Os filmes selecionados concorrerão a prêmios de até R$ 2 mil.

O Labareda busca dar visibilidade a realizadores LGBTQIA+ e produções cinematográficas com narrativas da diversidade, oferecendo ainda atividades formativas e apresentações artísticas, como performances e DJ sets de profissionais queer.

Serão escolhidos 10 curtas-metragens, a serem exibidos nos dois dias de evento. Para competir, é necessário que os filmes estejam dentro dos gêneros audiovisuais documentário, ficção, animação e experimental, tenham sido produzidos entre 2021 e 2023 no DF e tragam temática que envolva o universo LGBTQIA+. Serão aceitas obras de até 20 minutos, em formato digital, Full HD. Somente poderão concorrer produções nas quais as funções de direção e roteiro tenham sido executadas por realizadores LGBTQIA+ residentes no Distrito Federal.

Os filmes selecionados vão concorrer em duas categorias:

Prêmio LABAREDA (júri técnico), no valor de R$ 2 mil; e

Prêmio FLAMEJANTE (júri popular), no mesmo valor.

O regulamento completo pode ser acessado por este link.

A programação dos dias 12 e 13 de agosto será apresentada no Teatro Galpão Hugo Rodas, no Espaço Cultural Renato Russo e contará ainda com Mostra não-competitiva com oito filmes selecionados pela curadoria do festival. Para além, serão apresentados um workshop com o tema “Produção de conteúdo audiovisual digital em dispositivos móveis” e masterclass intitulada “Cinema e acessibilidade: Sensibilização dos participantes para as formas de tornar um produto/conteúdo audiovisual acessível a pessoas com deficiência”. O workshop e a masterclass são exclusivas para pessoas LGBTQIA+.

Após os dois dias de programação, o festival realiza mostra itinerante por escolas da rede pública de ensino do DF, com atenção especial àquelas localizadas nas periferias da cidade. Na ocasião, alunos do ensino médio e do EJA (educação de jovens e adultos) poderão assistir os filmes vencedores dos prêmios da mostra competitiva.

Os debates, workshop, masterclass e performances contarão com intérpretes de Libras para acessibilidade de pessoas surdas. Todas as atividades do festival são gratuitas.

O LABAREDA – Festival de Curtas-metragens LGBTQIA+ do DF é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC – DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF. A realização é da Saturno Cultural, com produção assinada pela Villa-Lobos Produções. O festival conta ainda com apoio do Espaço Cultural Renato Russo e do Instituto Janelas da Arte.

Serviço

Festival Labareda

Chamamento de curtas-metragens LGBTQIA

Inscrições abertas entre 30 de maio e 18 de junho de 2023 pelo formulário

Leia o regulamento

As inscrições são gratuitas

Mais informações pelas redes sociais do projeto @labaredafestival