Pixar fará estreia mundial de ‘Elementos’ no Festival de Cannes

O longa gira em torno da amizade entre a jovem Ember, de personalidade forte, e Wade, um menino sentimental

São Paulo – SP

A Pixar fará a estreia mundial de ” Elementos”, seu novo filme de animação”, no Festival de Cannes no dia 27 de maio. O filme deve chegar aos cinemas no dia 16 de junho.

O longa gira em torno da amizade entre a jovem Ember, de personalidade forte, e Wade, um menino sentimental. Os dois são de elementos diferentes. Enquanto ela é do fogo, ele é feito de água.

“Dirigido pelo extraordinário contador de histórias Peter Sohn, “Elementos” é tão engraçado, cheio de emoção e realmente impressionante de se ver. Foi criado para o público prestigiar na tela grande, e eu amo que fará sua estreia mundial em Cannes”, disse Pete Docter, diretor de criação da Pixar, ao portal Variety.

Esse é o quarto longa do estúdio que é apresentado no festival. Antes dele, os filmes “Up – Altas Aventuras”, “Divertida Mente” e “Soul” já haviam sido exibidos na competição.

“É uma alegria e uma honra ter a Pixar de volta ao festival à medida que vamos saindo de nossos casulos pandêmicos e nos reunindo para fazer histórias.”

Além de “Elementos” outros destaques dos Estados Unidos no festival são os filmes “Killers of the Flower Moon”, de Martin Scorsese e “Indiana Jones and the Dial of Destiny”.