‘Patrulha Canina – O Filme’: Novo trailer e dubladores

A nova animação da Paramount Pictures e Nickelodeon Filmes ganhou hoje seu 1º trailer

Aline Wirley, Ceará e Lucas Veloso são os novos integrantes da Patrulha mais amada do Brasil. Os atores são as novas vozes de ‘Patrulha Canina – O Filme’, que tem previsão de estreia nos cinemas nacionais em 19 de agosto. Na história do filme, o prefeito da Cidade da Aventura, Humdinger, tem dois atrapalhados guarda-costas: Ruben (Ceará) e Butch (Lucas Veloso) que vão fazer de tudo para estragar os planos da cachorrada.

Aline Wirley empresta sua voz para uma nova filhote na área: a basset Liberty, uma cachorrinha esperta, empoderada, dona do bairro e que tem um sonho de entrar para a Patrulha. E consegue!

O filme conta ainda com as vozes de Vyni Takahashi (Chase), Italo Luiz (Ryder), Gaby Milani (Sky), Lipe Volpato (Rocky), Yago Contatori (Zuma), Theo Salomão (Marshall) & Gabriel Martins (Rubble). Versão Brasileira: Unidub Studios.

Em ‘Patrulha Canina – O Filme’ o filhote Ryder e seus amigos têm um grande desafio: Impedir o novo Prefeito da Cidade da Aventura, Humdinger, de causar muitos problemas. A turma ainda ganha uma nova aliada para a missão: a esperta basset Liberty. Juntos e equipados com muita tecnologia, a Patrulha Canina luta para salvar os moradores da Cidade da Aventura! ‘Patrulha Canina – O Filme’ é uma animação da Paramount Pictures, Nickelodeon Filmes e Spin Master Entertainment tem direção de Cal Brunker, roteiro de Billy Frolick e Cal Brunker & Bob Barlen e história de Billy Frolick. O longa é baseado na série de televisão criada por Keith Chapman, produzido por Jennifer Dodge, p.g.a. e com Ronnen Harary, Adam Beder & Peter Schlessel como Produtores Executivos.