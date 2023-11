‘Os Delinquentes’ estreia no Cine Brasília a partir de quinta (9)

Exibido na mostra “Um Certo Olhar”, no Festival de Cannes 2023, o longa mistura suspense e comédia numa história que tem um roubo a banco como pano de fundo

Destaque no último Festival de Cannes, em maio deste ano, e selecionado para representar a Argentina na corrida pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro na edição de 2024, o filme Os Delinquentes, do diretor Rodrigo Moreno, chega à tela do Cine Brasília a partir desta quinta-feira, 9 de novembro. Fruto de uma coprodução com o Brasil, o longa traz um assalto a banco como pano de fundo numa história que mistura drama, suspense e comédia.

Segundo longa-metragem do diretor argentino, Os Delinquentes mergulha na jornada de Morán e Román, dois indivíduos em busca de uma vida mais emocionante e distante das convenções sociais. A comédia dramática explora a natureza da amizade e as escolhas que fazemos para escapar da monotonia. Morán, ao planejar o roubo de uma grande quantia em dinheiro, introduz um elemento de intriga e humor à trama, enquanto Román, inicialmente envolvido no esquema, vê sua vida transformada quando conhece uma mulher. A entrada dessa figura feminina na vida de Román provocará uma virada romântica, adicionando uma camada emocional à trama.

Em maio o longa foi exibido na mostra paralela “Um Certo Olhar”, a segunda mais importante de Cannes. Gravado em Buenos Aires e em uma região montanhosa na província de Córdoba, no centro do país, a produção conta com a participação do brasileiro Germán De Silva no elenco, além de Michael Wahrmann na direção executiva e a empresa brasileira SANCHO&PUNTA dentre as produtoras.

Esta semana, o filme segue com sessões diárias às 16h, com exceção de segunda-feira.

Cine Brasília

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia