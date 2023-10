Opinião: com brasileiros se destacando, ‘Elite’ estreia com sucesso sua nova temporada

Com drama e muito suspense, a temporada conta com muitas cenas picantes, que certamente deixaram o público intrigado

Por Sílvio Cerceau *

Elite, um grande sucesso da Netflix, estreou, no último dia 20, sua oitava temporada. Na minha opinião, está entre as melhores séries do gênero no momento.

Desde a primeira temporada, o produto veio ousado, retratando a vida de jovens que estudam no colégio Las Encinas, todos com enredos completos, abordando também a vida das suas famílias. Todas as temporadas foram um sucesso, tanto é que a oitava já está confirmada.

Na sua sétima temporada, temos o retorno de Omar Shanaa (Omar Ayuso), personagem munido de culpa pela morte do seu melhor amigo Samuel (Itzan Escamilla). Omar faz terapia e busca se curar de seus dilemas emocionais, além de viver um romance conturbado com Joel (Fernando Lindez), que se apaixona por Ivan (André Lamoglia), formando o triângulo amoroso da trama.

Todos os personagens se destacaram bem na história, graças ao enredo bem construído, bem interpretado, bem dirigido e bem-produzido.

Os destaques dessa fase são dois brasileiros. A cantora Anitta estreou como atriz e deu um show de interpretação, o que só reforça seu talento e mostra que é uma artista completa. Ela viveu a personagem Jéssica, uma professora que ministra aulas de defesa pessoal, aparece nos episódios 2, 3, 5 e 8. Embora não seja um personagem central, a cantora/atriz mostrou bem seu dom para a interpretação. Já André Lamoglia, que entrou em 2022, dominou bem o seu personagem e encantou o público com sua beleza e talento.

Com drama e muito suspense, a temporada conta com muitas cenas picantes, que certamente deixaram o público intrigado. Foram muitos beijos, abraços, carinhos e carícias. Ousado, mas bem pontuado e agradável de se ver.

Elite é uma série espanhola, criada por Carlos Montero e dirigida por Ramón Salazar, Dani de la Orden, Silvia Quer e Jorge Torregrossa. Vale a pena assistir! Pena que foram só oito episódios, e agora o jeito é esperar o segundo semestre de 2024 para a nova temporada.

*Silvio Cerceau é escritor e roteirista. Está nas redes sociais como @silviocerceau