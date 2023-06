No mês dos namorados, a mostra da Sala Le Corbusier traz filmes de romance

Os filmes têm como tema principal os desafios enfrentados em um relacionamento amoroso e, na maioria das vezes, trazem um final feliz

Em junho, a Sala Le Corbusier da Embaixada da França em Brasília, recebe o ciclo de longas-metragens “Filmes de Romance”.

Esse gênero possui um enredo que gira em torno do relacionamento amoroso entre os protagonistas da história. Os filmes têm como tema principal os desafios enfrentados em um relacionamento amoroso e, na maioria das vezes, trazem um “final feliz”. Ainda assim, alguns filmes com final triste também podem ser considerados do gênero romântico. São os chamados “star-crossed lovers”, os amantes que não conseguem ficar juntos no final da trama.

A mostra tem início com o filme “O mundo atrás de nós”, dirigido por Louda Ben Salah-Cazanas, e protagonizado por Aurélien Gabrielli et Louise Chevillotte.

07/06 – O Mundo atrás de nós (Le monde après nous)

Labidi vive uma vida simples, ele se sustenta com pequenos trabalhos, mora em um quartinho e sonha

em ser escritor. Mas ele se apaixona por Elisa e se vê obrigado a repensar todo o seu estilo de vida.

14/06 – Os Gostos e as Cores (Les goûts et les couleurs)

Márcia, uma jovem cantora, grava um álbum com Daredjane, um ícone do rock dos anos 70. Para lançar o disco, tem de pedir o licenciamento dos direitos a Antony, um parente distante de Daredjane. Surge o embate entre os diferentes gostos de Márcia e Antony.

21/06 – Jules e Jim – uma mulher para dois (Jules et Jim)

Dois artistas, um austríaco e um francês, se apaixonam pela mesma mulher. Esse amor se estende no tempo por mais de 20 anos. Mas, quando a Primeira Guerra Mundial acontece, o triângulo se desfaz.

28/06 – Outro Continente (L’Autre continent)

Maria tem 30 anos, é impaciente, rebelde e especialista em holandês. Olivier tem a mesma idade, é lento, tímido e fala catorze idiomas. Eles se reúnem em Taiwan. E então, de repente, o novo raio. É a história deles. Da força incrível de um amor. E de seus limites.

Serviço

Cinema – Sala Le Corbusier

Quartas-feiras de junho

19h (entrada permitida até 19h15) – Gratuito

Endereço: SES Av. das Nações – Quadra 801 – Lote 04

Contato: Fernanda Isidoro (61-99966-4771)