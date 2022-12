‘My Name is Now, Elza Soares’ conta trajetória da artista falecida em janeiro

Documentário será exibido na segunda-feira, dia 19, véspera do aniversário de um ano da morte da cantora

A cantora Elza Soares, que morreu no início deste ano, teve uma história de vida cheia de percalços, desafios e superações. Em muitos momentos, sua experiência pessoal se entrelaça com a de muitas outras mulheres brasileiras, sobretudo as pretas de origem pobre — como ela mesma. Porém, com sua voz, foi bem além do que poderia sequer sonhar. Viveu até os 91 anos e se tornou símbolo de força e de talento. Sua história é contada no documentário “My Name Is Now, Elza Soares”, que será exibido no Curta! na segunda-feira (19), véspera do aniversário de um ano de sua morte.

No filme, dirigido por Elizabete Martins Campos, o espectador está diante de Elza Soares em toda a sua complexidade, através de suas performances e de seus depoimentos. Ela própria conta a sua história, numa mescla entre imagens de arquivos e outras gravadas especialmente para o longa, que se constrói de maneira pouco convencional, fugindo da narrativa padrão dos documentários. Fugir do padrão, aliás, era uma especialidade de Elza, e um filme sobre ela não poderia ser diferente.

Ali, está uma mulher que se permite ser sensível, pequena e frágil, mas que também se renova como uma fênix após sofrer os mais terríveis golpes da vida, como a perda de seus filhos. No fim, o que está retratado é um verdadeiro ícone da música brasileira de voz inconfundível, sempre se reinventando e se modernizando. Através da música, a pequena Elza se torna gigantesca.

“My Name Is Now, Elza Soares” é uma produção da IT Filmes, viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). Em 2019, foi vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, nas categorias “melhor longa-metragem documentário”, concedido pelo júri popular, e “melhor trilha sonora original”, escolhido pelo júri oficial da premiação. A exibição é na Segunda da Música, 19 de dezembro, às 21h.