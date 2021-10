Mostra de Cinema Europeu apresenta produções inéditas no Brasil e premiadas em festivais internacionais

Público poderá assistir gratuitamente a 12 filmes disponíveis em plataforma de streaming

A já tradicional Mostra do Cinema Europeu, um dos eventos mais aguardados da Semana da Europa, será realizada entre os dias 1º e 8 de outubro, com filmes em sua maioria inéditos no Brasil e premiados em festivais como Cannes, Toronto International Film, Sundance, San Sebástian International Film Festival, entre outros. O público poderá assistir a 12 longas-metragens entre dramas, comédias, romances e documentários, que estarão disponíveis gratuitamente para exibição on-line durante esse período. A programação completa está disponível no site do evento e os filmes poderão ser visualizados na plataforma https://www.festivalscope.com/.

A seleção inclui produções da Alemanha, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Portugal, Romênia, Sérvia e Suécia, cuja proposta curatorial é apresentar o que há de melhor da produção cinematográfica europeia recente e ao mesmo tempo trazer temas relevantes no debate global contemporâneo, como direitos humanos, desemprego, diversidade, imigração, direitos da mulher etc. A realização é da EUNIC Brasília (Associação dos Institutos Culturais, Embaixadas e Consulados de países membros da União Europeia), presidida este ano pela Embaixada da Itália, e da Delegação da União Europeia no Brasil.