Mark Margolis, o Hector Salamanca de ‘Breaking Bad’, falece aos 83 anos

Mark Margolis, famoso por interpretar o icônico vilão Don Hector Salamanca na série “Breaking Bad”, faleceu nesta sexta-feira (4) aos 83 anos. A notícia foi confirmada pelo filho do ator, Morgan Margolis, à revista The Hollywood Reporter.

A morte de Margolis foi resultado de uma doença repentina, e ele estava internado no hospital Mt. Sinai, em Nova York.

Além do memorável papel em “Breaking Bad”, Margolis também deixou sua marca em outros filmes e séries de sucesso. Ele atuou em “Scarface” (1984), interpretando o guarda-costas Alberto, e também como o Sr. Rabinowitz em “Réquiem para um Sonho” (2000), o senhorio Shickadance em “Ace Ventura” (1994) e o professor de matemática Sol Robeson em “Pi” (1998).

O trabalho mais recente de Mark Margolis foi na série “Your Honor”, lançada neste ano e estrelada por Bryan Cranston, seu colega de elenco em “Breaking Bad”, onde Cranston interpretou o famoso personagem Walter White. Além disso, o ator reprisou o papel de Hector Salamanca na aclamada série “Better Call Saul”, um spin-off de “Breaking Bad”, que teve sua conclusão no ano passado. Com seu talento e performances inesquecíveis, Mark Margolis conquistou o coração do público e deixou um legado marcante no mundo do entretenimento.