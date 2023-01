Kevin Spacey recebe prêmio cinematográfico na Itália

A consagração foi “um sinal de reconhecimento” por sua “contribuição estética e autoral para o desenvolvimento da dramaturgia” com seus filmes

Acusado de abusos sexuais no Reino Unido, o ator americano Kevin Spacey recebeu um prêmio de cinema na Itália – informou nesta terça-feira (17) um museu de Turim, norte do país.

Spacey foi consagrado com o prêmio “A estrela” da Mole Antonelliana, instituição de Turim que abriga o Museu Nacional do Cinema.

De acordo com o comunicado divulgado, a instituição convidou o ator para dar uma aula inaugural.

A consagração foi “um sinal de reconhecimento” por sua “contribuição estética e autoral para o desenvolvimento da dramaturgia” com seus filmes, especifica o comunicado.

O prêmio foi entregue na noite de segunda-feira (16) pelo vice-ministro da Cultura, Vittorio Sgarbi.

“Minha vida continua. Nunca me escondi, nem vivi em uma caverna. Fui ao restaurante, vi meus amigos, encontrei pessoas que me defenderam e me apoiaram”, disse o ator à imprensa italiana durante sua estada em Turim.

Na sexta-feira (13), Spacey se declarou inocente de sete acusações de agressão sexual no Reino Unido, meses depois de negar outras de mesma natureza.

Duas vezes premiado com o Oscar (por “Beleza Americana” e “Os Suspeitos”), o ator foi processado por quatro supostos casos de agressão sexual contra homens, entre março de 2005 e abril de 2013, quando era diretor do teatro londrino Old Vic.

No total, deve responder por 12 acusações relacionadas com agressões sexuais contra quatro homens, de 2001 a 2013.

A ação judicial que tratará de todas as acusações acontecerá em junho no Reino Unido e deve durar um mês.

