‘Jurassic World Domínio’ leva cerca de 1 milhão de espectadores aos cinemas

Disponível nos cinemas do país, o longa já alcançou a marca de 20.7 milhões nas bilheterias e é o filme mais visto do final de semana

‘Jurassic World Domínio’ dominou as bilheterias brasileiras em seu final de semana de estreia. Cerca de 1 milhão de espectadores foram aos cinemas de todo o país para conferir o esperado final da franquia “Jurassic World”, o que resultou na marca de R$ 20.7 milhões em bilheteria no Brasil, colocando o filme como o mais visto do final de semana pelos brasileiros.

O filme foi coescrito e dirigido por Colin Trevorrow, que também assina a produção executiva com o criador da franquia, Steven Spielberg. O filme teve uma bilheteria de abertura maior do que a do segundo longa da franquia, “Jurassic World: Reino Ameaçado”, lançado em 2018. Ao longo dos próximos dias, o final épico da era jurássica promete levar ainda mais fãs para conferirem o filme nas telonas.

‘Jurassic World Domínio’ está em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Para mais informações sobre a programação e ingressos, consulte os cinemas da sua cidade.

Confira o trailer: https://youtu.be/kATdt-lCnU8

Sobre o filme

O final épico da era jurássica, une duas gerações pela primeira vez. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard são acompanhados pela vencedora do Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill em Jurassic World Domínio, uma nova aventura ousada, atemporal e de tirar o fôlego que abrange o mundo.

Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo. Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história.

‘Jurassic World Domínio’, da Universal Pictures e Amblin Entertainment, impulsiona a franquia de mais de US$5 bilhões para um território ousado e inexplorado, apresentando dinossauros nunca vistos, ação alucinante e novos efeitos visuais surpreendentes.

O filme apresenta os novos membros do elenco DeWanda Wise (“Ela Quer Tudo”), o indicado ao Emmy Mamoudou Athie (“Arquivo 81”), Dichen Lachman (“Agentes da S.H.I.E.L.D.”), Scott Haze (“Minari: Em Busca da Felicidade”) e Campbell Scott (“O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro”). O elenco que retorna ao filme inclui BD Wong como Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como Dr. Zia Rodriguez e Omar Sy como Barry Sembenè.