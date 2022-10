João de Deus será vivido por Marco Nanini em série dirigida por Marina Person

A minissérie terá ainda roteiro de Patricia Corso e Leo Moreira, que também trabalharam em “Coisa Mais Linda”

O líder místico e ex-médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, em prisão domiciliar por condenações decorrentes de uma série de crimes sexuais, será tema de uma minissérie na qual será interpretado pelo ator Marco Nanini.

Segundo a revista Variety, a produção que vai unir Brasil e Portugal será dirigida por Marina Person, do filme “Califórnia”, e destacará no elenco ainda nomes como Bianca Comparato, célebre pela série da Netflix “3%, Karine Teles, de “Que Horas Ela Volta?” e “Benzinho”, e Antonio Saboia, de “Bacurau”. Duas atrizes portuguesas deven ser confirmadas em breve.

A obra vai se chamar “Os Últimos Dias de Abadiânia” em português, com o título internacional de “Godless John”, ou João sem Deus, e será a primeira coprodução internacional do Canal Brasil, em parceria com a Ventre Studio e as portuguesas Coral Europa e TVI.

Segundo o site da Ventre Studio, a minissérie terá ainda roteiro de Patricia Corso e Leo Moreira, que também trabalharam em “Coisa Mais Linda”.

A série ficcional vai girar em torno de duas irmãs que chegaram à cidade de Abadiânia, em Goiás, 17 anos antes do escândalo envolvendo a série de crimes sexuais do médium que promovia curas espirituais e atraiu a atenção de famosos de todas as áreas. Foram mais de 600 denúncias de abuso sexual, incluindo estupro e pedofilia.

Uma das garotas vai ficar traumatizada com o procedimento, enquanto outra se tornará uma fiel seguidora do líder místico e vai se estabelecer em Abadiânia. A trama esquenta quando as irmãs se reencontram.