Jenna Ortega fará parte do elenco de ‘Beetlejuice 2’, que estreia em 2024

Segundo o portal Variety, a sequência de Beetlejuice, em português Os Fantasmas se Divertem, chega aos cinemas em 6 de setembro de 2024. A produção terá a atuação de Michael Keaton, que participou do filme original em 1988, e Jenna Ortega, nossa querida Wandinha. A informação foi revelada pela Warner Bros.

Beetlejuice 2 ainda não possui muitas informações, mas espera-se que o diretor Tim Burton comande o filme, afinal, ele também foi o responsável pela primeira produção.

Sabe-se que Ortega será a filha de Lydia Deetz, interpretada por Winona Ryder. O ator Justin Theroux, protagonista da série The Leftoverstambém estará no longa, mas ainda com papel a ser revelado. A produção está prevista para começar em Londres em 10 de maio.

A história do filme original – Os Fantasmas se Divertem – os atores Alec Baldwin e Geena Davis deram vida a um casal de espíritos que contrata o famoso Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. O intuito deles é expulsar a família que acabou de se mudar para a antiga casa deles.

O longa será produzido pela empresa de Brad Pitt, Plano B, e roteiro ficará por conta de Alfred Gough e Miles Millar, que já trabalharam junto de Burton em Wandinha.

Estadão Conteúdo