Itaú Cultural Play disponibiliza conteúdos audiovisuais para crianças

O Cine Curtinhas traz seis animações produzidas em regiões diversas do país pensadas para toda família

Julho chegou e com ele a programação especial de férias da Itaú Cultural Play para as crianças, com uma mostra e duas séries com conteúdo dedicado a elas, a partir desta sexta-feira (14). O Cine Curtinhas traz seis animações produzidas em regiões diversas do país pensadas para toda família, que abordam com delicadeza e criatividade assuntos importantes na infância.

A programação especial de férias do Itaú Cultural para as crianças tem muito mais a oferecer e fica mais divertido se toda a família participar das atividades e brincar com a imaginação. Nesta temporada, em seis episódios, o artista Lucas Lopes, ensina as crianças a criarem peças de papel como um foguete, um passarinho que bate asas, uma casa de memórias, um teatro de sombras, um moinho e um carrossel.

Esta programação educativa é uma realização do Núcleo de Formação do Itaú Cultural e pode ser acessada pelo site do IC Play, no site oficial do Itaú Cultural e no canal do YouTube.

Todo o conteúdo pode ser acessado gratuitamente na plataforma de streaming Itaú Cultural Play, através do site oficial do programa. Disponível para IOS e Android.

SERVIÇO:

Cine Curtinhas

Dia 14 de julho, sexta-feira

Acesso em https://www.itauculturalplay.com.br/