Irmãos brasilienses, do Rei Leão, participam de WISH, a mais nova animação da Disney

Os irmãos brasilienses Bia Brandão e Léo Brandão, que atualmente estão em cartaz com o musical O Rei Leão, em São Paulo, celebram sua primeira dublagem de filmes da Disney ao participar de “Wish: O Poder dos Desejos”, que estreou nos cinemas brasileiros no dia 4 de janeiro. Os pequenos artistas fazem sua estreia nas telas de cinema, emprestando sua voz a alguns personagens e integrando o coro do longa musical da Disney. O desenho comemora o centenário da companhia.

Bia e Léo dividem a dublagem com grandes nomes do meio artístico brasileiro, como Alcione, Marcelo Adnet, Di Ferrero, Evelyn Castro, Solange Almeida e Xande de Pilares. “Quando vi meu nome na tela, não resisti e chorei muito. É muito emocionante participar de um trabalho como esse. Dublar é um dos trabalhos mais divertidos que existem”, disse Léo, de apenas 10 anos.

Os irmãos começaram a dublar profissionalmente no ano passado, logo após a mudança para São Paulo, quando passaram nas audições do musical O Rei Leão. Desde julho de 2023, eles têm dado vida aos personagens jovem Simba e jovem Nala. O espetáculo retorna no dia 11 de janeiro e fica em cartaz até julho de 2024, no Teatro Renault, em São Paulo.

Mais sobre a dupla

Bia Brandão – @eubiabrandao

Nascida em Brasília, é atriz, cantora, dubladora e sapateadora. Estudante de teatro musical desde os 7 anos de idade, no Empório Cultural (Brasília), atuou em diversos espetáculos acadêmicos, como “Miss Saigon”, “Minha Amiga Charlie Brown” e “Bob Esponja, o Musical”. Profissionalmente, interpretou a Jovem Amélie no musical de mesmo nome. Foi vencedora do “Festival Minha Vez de Brilhar”, na Edição Kids/Teens. No audiovisual, participou de “O Coro” (Disney+) , de “Código X” (Cientik) e do longa-metragem “Casebre”.

Leo Brandão – @eu.leobrandao

Brasiliense, é ator, dublador e modelo publicitário. Iniciou seus estudos em teatro aos 8 anos, na Escola de Teatro Neia e Nando (Brasília), onde integrou a Companhia que leva o mesmo nome. Nos palcos, atuou em “O Pequeno Príncipe” como protagonista, “Alice no País das Maravilhas” como Coelho Branco e Pinóquio” como Grilo Falante, entre outros. No audiovisual, participou do longa-metragem “Letícia” e do curta “Ocorrência”.