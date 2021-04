Heróis temperamentais são destaque na noite desta sexta (30) no FX Brasil

A Sessão Duplex, que traz sempre dois filmes da mesma temática, exibe na data os blockbusters “Deadpool 2”, seguido da mais recente versão de “Hércules” (2014)

No primeiro filme, o anti-herói Deadpool precisa ainda aprender o que é ser um herói de verdade para salvar suas vítimas. Irônico e irreverente, o personagem tem um comportamento nada parecido com o que geralmente se vê nos filmes do gênero. Já a história de Hércules é uma adaptação da lenda do semideus grego, só que desta vez ele não tem o mesmo jeitinho do herói que conhecíamos.

Protagonizados respectivamente por Ryan Reynolds e Dwayne “The Rock” Johnson, as estrelas dos longas prometem ainda muita adrenalina na telinha.

Confira abaixo a sinopse dos filmes:

FX BRASIL: ESPECIAL HEROIS TEMPERAMENTAIS

Sexta, dia 30 de abril, a partir das 22h00.

· DEADPOOL 2 (2018) – 16 anos.

SINOPSE: Quando o super soldado Cable (Josh Brolin) chega em uma missão para assassinar o jovem mutante Russel (Julian Dennison), o mercenário Deadpool (Ryan Reynolds) precisa aprender o que é ser herói de verdade para salvá-lo. Para isso, ele recruta seu velho amigo Colossus e forma o novo grupo X-Force, sempre com o apoio do fiel escudeiro Dopinder (Karan Soni).

· HÉRCULES (2014) – 14 anos.

SINOPSE: Filho de Zeus, o semi-deus Hércules (Dwayne Johnson) sofre há 400 anos, por ter perdido toda a sua família. Após realizar os doze trabalhos, ele conhece seis homens sanguinários e impiedosos, e une-se ao grupo em busca de novas tarefas e de qualquer trabalho que puder encontrar, com a condição de ser remunerado. Esses homens assassinam diversas pessoas em seu caminho, e com isso acabam despertando fama na região, até que o rei da Trácia chama Hércules e convida-o a treinar o seu exército, na intenção de transformá-los em verdadeiros mercenários.