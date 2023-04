Gloria Pires vai resgatar Maria de Fátima, de ‘Vale Tudo’, em ‘Terra e Paixão’

“Terra e Paixão” é a primeira novela das nove de Gloria Pires depois de “O Outro Lado do Paraíso”, que estreou há cinco anos

Pedro Martins

Rio de Janeiro RJ

De volta ao horário mais nobre da grade de programação da Globo, Gloria Pires diz que vai resgatar um dos papéis mais marcantes de sua carreira em “Terra e Paixão”, que substituirá “Travessia” no início de maio.

É Maria de Fátima Accioli. Na visão da atriz, de 59 anos, Irene La Selva, sua personagem no novo folhetim de Walcyr Carrasco, é uma vilã aos moldes daquela escrita por Gilberto Braga para “Vale Tudo” no fim dos anos 1980, capaz de vender o próprio filho e deixar a mãe sem teto.

Prova disso é que, no início da trama, Irene, com o marido Antônio, interpretado por Tony Ramos, manda matar um pequeno fazendeiro porque tem interesse em tomar suas terras, onde há água em abundância. Ela acredita que, ao deixar a mulher dele viúva, será mais fácil conquistar seu objetivo.

O público logo perceberá que Irene é como Maria de Fátima, diz a atriz. “Irene não é maniqueísta. Isso tira toda a obviedade que a gente espera de um vilão. Ela traz essa interrogação muito interessante que, em alguns momentos, a gente fica em dúvida entre amá-la ou odiá-la. Isso é um convite para o público opinar e participar da construção da narrativa.”

“Terra e Paixão” é a primeira novela das nove de Gloria Pires depois de “O Outro Lado do Paraíso”, que estreou há cinco anos. A trama, que se passa no ambiente rural, em Mato Grosso do Sul, é uma aposta da emissora para superar o fracasso de “Travessia”, de Gloria Perez, que teve dias com a pior audiência da história para uma folhetim deste horário.

O repórter viajou a convite da Globo