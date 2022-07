Gabriel Leone entra para elenco de ‘Ferrari’, filme do diretor Michael Mann

A produção do longa deve começar em 1º de agosto, na Itália; O ator se junta a nomes como Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley

O ator Gabriel Leone, 28, foi escalado para integrar o elenco do filme “Ferrari”, que deve começar sua produção em 1º de agosto, na Itália. Segundo o site Deadline, o brasileiro foi escolhido pelo diretor Michael Mann.

Ele irá interpretar Alfonso De Portago, uma das estrelas da Ferrari na época. Seu personagem era um aristocrata espanhol, bonito e rico, que era o favorito a vencer a Mille Miglia. Seus resultados mudaram a corrida para sempre. Leone se junta a nomes como Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley no elenco.

O filme se passa durante o verão de 1957, enquanto o ex-piloto Enzo Ferrari evita a falência e busca a salvação com uma vitória da corrida Mille Miglia. Além disso, Ferrari (Adam Driver) também lida com a conturbada relação com sua esposa, Laura, enquanto o casamento desmorona com o luto de seu filho e o reconhecimento de outro herdeiro em potencial.

No Brasil, Leone esteve em produções como a primeira temporada de “Dom”, a primeira série original da Amazon produzida no Brasil, e o filme “Eduardo e Mônica”, protagonizado pelo ator ao lado de Alice Braga, título que desembarcou no catálogo do GloboPlay nesta quinta-feira (14).