Fiuk e Viih Tube se reencontram em divulgação de novo filme

Me Tira da Mira é o longa que chegará aos cinemas no dia 24 de março; O elenco recheado de grandes nomes, como Cleo, Gkay e Fábio Júnior

Fiuk e Viih Tube, que tiveram alguns atritos durante o BBB 21, se encontraram na pré-estreia do filme Me Tira da Mira, em São Paulo, e posaram juntos para fotos na noite de ontem (14). O longa, que conta ainda com Cleo, Fábio Jr. Gkay e Sérgio Guizé no elenco, foi gravado antes do reality, entre o fim de 2020 e janeiro de 2021.

No evento, Fiuk trocou beijos com a namorada, a atriz e influencer Thaisa Carvalho. Ele também posou com a irmã mais velha, Cleo, e o pai, Fábio Jr., para divulgar o primeiro filme em que os três atuam juntos. Dirigido por Hsu Chien no longa, o cantor falou do prazer de atuar com os filhos.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Durante o Big Brother Brasil 21, Fiuk foi o responsável por “desmascarar” Viih Tube, ao perceber incoerências no jogo dela. A sister, que gostava de adotar uma postura amigável por conveniência com todos participantes do reality, escapou dos paredões e foi indicada apenas em abril, depois de três meses de confinamento. Ao disputar a preferência do público com Fiuk e Gil do Vigor, ela acabou eliminada com 96,96% dos votos.

O filme ‘Me Tira da Mira’ é uma comédia brasileira e chegará aos cinemas no dia 24 de março.