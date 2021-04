Oscar 2021: “Soul” ganha como melhor animação e trilha sonora

Na noite do último domingo (25), aconteceu em Hollywood, EUA, a tão aguardada cerimônia do Oscar®, a principal premiação do cinema mundial

Na noite do último domingo (25), aconteceu em Hollywood, EUA, a tão aguardada cerimônia do Oscar®, a principal premiação do cinema mundial. O evento homenageou os melhores filmes lançados durante o período de janeiro de 2020 e fevereiro de 2021. Indicada em três categorias, a animação “Soul“, uma produção da Disney/Pixar, foi destaque na 93ª cerimônia de entrega dos Academy Awards ao conquistar duas estatuetas, nas categorias de “Melhor Animação” e “Melhor Trilha Sonora Original”.

O longa-metragem, uma comédia dramática sobre o significado da vida, já marcou a história da indústria cinematográfica ao trazer o primeiro protagonista negro da Pixar. “Soul” também ganhou em março dois Golden Globes de “Melhor Filme de Animação” e “Melhor Trilha Sonora Original”, já antecipando seu favoritismo ao Oscar® nessas mesmas categorias.

Dirigido por Pete Docter e produzido por Dana Murray, “Soul” chegou à plataforma Disney+ em dezembro do ano passado e conquistou uma legião de fãs com um roteiro que nos leva a uma jornada pelas ruas de Nova York e aos reinos cósmicos para descobrir respostas às perguntas mais importantes da vida. O uso da música é um dos pontos altos da animação e faz o espectador mergulhar por inteiro no filme.

A trilha sonora de “Soul” traz composições e arranjos de jazz do músico mundialmente renomado e indicado ao Grammy Jon Batiste, além de uma trilha instrumental original dos vencedores do Oscar® Trent Reznor e Atticus Ross, premiados na categoria “Melhor Trilha Sonora” pelo filme “A Rede Social”. A faixa-foco do projeto, “It’s All Right”, traz uma parceria inédita entre Batiste e a jovem cantora britânica Celeste, que fez uma apresentação fascinante durante o pré-show do Oscar® ao cantar “Hear My Voice”, música do filme “Os 7 de Chicago”.

O enredo de “Soul” apresenta Joe Gardner, um professor de música do ensino médio, apaixonado por jazz. Todo o enredo do filme gira em torno de música, impactada pelo amor dos artistas que dublam a animação original, como Jamie Foxx, que empresta sua voz ao personagem principal. O longa-metragem segue disponível apenas na plataforma de streaming Disney+.