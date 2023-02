Filme sobre Zeca Pagodinho terá Juliana Knust no papel de Mônica, mulher do cantor

Diretor do longa, Mauro Lima, conta que o sambista é preciosista, mas não dá pitacos na produção

CLEO GUIMARÃES

O filme sobre a vida de Zeca Pagodinho ainda está bem no início, na fase de roteiro, mas uma coisa já é certa. A atriz Juliana Knust é quem vai interpretar Mônica, a mulher do cantor. Zeca adorou a escolha. “Ela é muito amiga dele, da família, de toda a galera lá”, conta o diretor Mauro Lima, no Sambódromo carioca, na madrugada desta terça-feira (21).

Homenageado pela Grande Rio no primeiro dia de desfiles na Sapucaí, Zeca não está dando pitacos no longa-metragem – não pediu e nem proibiu nada. “Mas já fez algumas observações para os produtores, ele é bem preciosista com alguns detalhes, coisas pequenas mesmo”, explica o cineasta.

Sem querer dar spoilers, Mauro conta ainda que terão destaque, no filme (ainda com o resto do elenco a ser escalado), a amizade e as parcerias com o compositor Beto Sem Braço, histórias de sua infância, a relação com Xerém e episódios já folclóricos de sua vida.

O lado supersticioso de Zeca, quase um TOC, também não ficará de fora. “É um traço muito significativo da personalidade dele”, destaca Lima. Se tudo correr como o esperado, o longa será lançado ainda em 2023, ano em que Zeca completa 40 anos de carreira.