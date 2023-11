Filme sobre a riqueza étnica e cultural do DF é lançado no próximo dia 21

Curta-metragem “Quem é Você? no Distrito Federal” tem direção de Paulo Mac Dowell e é permeado por histórias de vida de personalidades de diversas cidades do DF

O Instituto Palco Cultura lança no dia 21 de novembro o documentário “Quem é Você? no Distrito Federal”. A estreia, com exibição comentada, do curta-metragem documental é realizada no Espaço Cultural Renato Russo, às 20h, com entrada gratuita. Com roteiro e direção de Paulo Mac Dowell, a produção reúne mini documentários biográficos que mostram a diversidade cultural e étnica da população do Distrito Federal. Todos eles partem de uma simples e complexa pergunta feita às pessoas registradas: quem é você?

A produção une seis curtas-metragens e compõe uma narrativa de costumes, saberes e fazeres dos brasilienses para despertar um novo olhar sobre o povo brasileiro e revelar a riqueza da diversidade étnica e cultural que compõem o tecido humano do Distrito Federal. Realizado com fomento do Ministério da Cultura e apoio do Espaço Cultural Renato Russo, o documentário fica disponível no site e no Instagram do projeto.

O documentário tem um roteiro peculiar no formato de corrente criado por Mac Dowell. em que cada pessoa entrevistada respondeu à pergunta-chave proposta e a devolveu para quem está do outro lado da câmera, formando assim uma corrente contínua, capaz de revelar toda a riqueza de diversidade da população do DF.

Patrimônio humano

Para compor um mosaico da população do DF, a equipe filmou em diversas locações nas cidades de Samambaia, Gama, Recanto das Emas, Taguatinga, Ceilândia, Guará, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Plano Piloto, Noroeste, Planaltina, Itapoã, Brazlândia e Sobradinho. Além da corrente, o documentário realça em curtas biográficos cinco personagens que são patrimônios culturais, naturais e históricos de nossas cidades.

Nesta construção, as imagens foram captadas em ambientes domésticos, de trabalho ou em locais de grande identificação para os personagens reais mostrados no filme. “De cada um desses personagem, registramos cenas espontâneas de atividades cotidianas e realização de seus ofícios, nas quais os personagens foram estimulados a falar de forma livre e espontânea, expressando sua história, crenças e sonhos”, detalha o diretor.

De acordo com Paulo, a ideia é ressaltar que os mais belos monumentos e patrimônios culturais e naturais de cada lugar são as pessoas que dão vida e constroem a história de nossas cidades. Ao mostrar as biografias das personalidades registradas, o filme ressalta que as belezas da natureza, os monumentos arquitetônicos, as obras de arte, as riquezas e diversidades culturais e os patrimônios da história quando vistos pelo aspecto humano se tornam ainda maiores.

Dos personagens que abrem suas vivências em “Quem é Você?”, está Dona Gracinha, um destaque de notória relevância cultural e social do DF. Ela é conhecida pela realização de shows e eventos de cultura popular em festas, bares e casas noturnas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra personalidade que dá corpo ao filme é a artesã Shirlene, cujo nome indígena é Yepário. Ela integra o povo Tukano, conhecido tradicionalmente como Yepá Mahsã, da região do Alto Rio Negro (Amazonas), e mora com os filhos Diakarapó Luna e Wa’hori Miguel, na reserva indígena localizada no setor Noroeste. Por meio de sua produção artesanal, ela busca aproximar as pessoas através da arte para que mais pessoas possam conhecer a cultura indígena. “Nossa presença em Brasília é importante para marcar presença na capital do país e nos ajuda a praticar, estudar, valorizar e fortalecer ainda mais a nossa cultura mesmo estando fora da nossa região”, explica.

Serviço

Lançamento do curta-metragem “Quem é Você? no Distrito Federal”

21 de novembro, às 20h

No Espaço Cultural Renato Russo (508 Sul, Bloco A) – Sala Marco Antônio

Entrada gratuita

Mais informações: instagram.com/quemevoce.doc | (61) 98166-4545