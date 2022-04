Filme “Nunca Fomos Tão Modernos” chega aos cinemas de todo o país nesta semana

Comédia romântica é dirigida por Guga Coelho e conta com Leticia Spiller e Dudu Azevedo no elenco, além do próprio Guga

O filme “Nunca Fomos Tão Modernos” chega aos cinemas das principais capitais do país nesta quinta-feira, 21 de abril. Com locações pela cidade do Rio de Janeiro e dirigido por Guga Coelho, que também atua no longa-metragem, a trama gira em torno de três personagens principais: Santiago (Guga Coelho), Marina (Leticia Spiller) e Argeu (Dudu Azevedo). A comédia romântica conta com distribuição da Pipa Pictures (de “Jovens Polacas”, “Christabel”, “Noites de Alface”, “Delicadeza é Azul”, “Lima Barreto ao Terceiro Dia”, este com previsão de lançamento para junho deste ano, entre outros) e apoio do Canal Brasil.



Santiago é um cara muito azarado e o seu casamento com a Marina está de mal a pior, muito mais por causa da situação financeira do casal do que pela falta de amor entre eles. Completamente atarefado e preocupado com o trabalho, ele acaba, ainda que sem intenção e de maneira inconsciente, deixando a sua esposa sempre de lado, o que deixa Marina cada vez mais triste e furiosa.

Com o intuito de tentar salvar o seu casamento e de sanar a crise conjugal — que parece não ter fim — Marina desabafa com o seu melhor amigo Argeu e a proximidade entre eles acaba proporcionando um plano para provocar ciúmes no marido. Um pequeno detalhe parece não interferir nesta boa ideia, mas acaba atrapalhando a empreitada ainda mais, pois nada do que planejam sai como o esperado e tudo vira uma enorme bagunça, criando diversas situações inusitadas para os três.

O filme conta ainda com participações especiais de Lucinha Lins, Luiza Tomé, Cláudio Tovar e Álamo Facó, além de Ney Sant’anna, convidado especial, que faz uma participação afetiva. A distribuição é da Pipa Pictures (de “Jovens Polacas”, “Christabel”, “Noites de Alface”, “Delicadeza é Azul”, “Lima Barreto ao Terceiro Dia”, este com previsão de lançamento para junho deste ano, entre outros).

Confira o trailer!!!