Filme coreano Welcome to Dongmakgol será exibido na Finatec

Com 1h30 de duração, a produção narra a convivência de soldados americanos e coreanos com moradores da vila Dongmakgol

Como parte do projeto de divulgação da cultura e da língua coreana, o Instituto Rei Sejong de Brasília exibe, em 24 de novembro, a partir das 14h, o filme coreano Welcome to Dongmakgol no Anfiteatro 1 da Finatec, da Universidade de Brasília (UnB). A programação é voltada, especialmente, para os alunos do curso de línguas que ensina o idioma coreano e, dependendo da procura e do interesse do público externo, ele também poderá assistir.

Segundo Marcus Tanaka de Lira, diretor do Instituto Rei Sejong Brasília, é possível que uma representante da Embaixada da Coreia do Sul vá ao evento cumprimentar os alunos.

Fundado há cinco anos, o Instituto Rei Sejong de Brasília funciona em parceria com a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec), com a Universidade de Brasília (UnB), com a Fundação Instituto Rei Sejong e com uma organização sem fins lucrativos chamada Sociedade Brasil-Coreia, com sede na Coreia do Sul.

A missão é difundir a língua e a cultura do país. Os interessados nas aulas, em geral, são amantes da cultura pop contemporânea coreana, como dorama e k-pop. Desde que foi criado, já passaram pelo instituto 717 alunos em cinco anos. Atualmente, segundo Marcus Tanaka existem 166 matriculados. “As aulas são gratuitas e as inscrições são abertas sempre um mês antes do início do semestre letivo da UnB”, explica.