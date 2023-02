Filme ‘A Baleia’, que pode dar um Oscar a Brendan Fraser, está entre as estreias nos cinemas

Há também a comédia romântica “Casamento em Família” e o elogiado longa brasileiro “Mato Seco em Chamas”

A principal estreia nos cinemas desta semana pós-Carnaval é “A Baleia”, longa que conta com um dos favoritos ao Oscar na categoria melhor ator (Brendan Fraser). Há também a comédia romântica “Casamento em Família” e o elogiado longa brasileiro “Mato Seco em Chamas”.

Veja o que chegará aos cinemas de São Paulo nesta semana.

A Baleia

Depois de anos de ausência, um professor de inglês com obesidade severa, que lhe rende diversos problemas de saúde, tenta se reconectar com a filha adolescente. Indicado a três prêmios no Oscar, incluindo melhor ator (Brendan Fraser).

Estados Unidos, 2022. Direção: Darren Aronofsky. Com: Brendan Fraser, Sadie Sink e Hong Chau. 14 anos

Casamento em Família

O jovem casal Michelle e Allen vive um momento de insegurança com o futuro, mas quer dar um próximo passo no relacionamento. Os dois organizam um jantar para apresentar as duas famílias, mas nem imaginam que os pais deles já se conhecem e guardam um segredo.

Estados Unidos, 2023. Direção: Michael Jacobs. Com: Emma Roberts, Susan Sarandon e Richard Gere. 12 anos

Mato Seco em Chamas

Duas irmãs comandam uma refinaria clandestina em Ceilândia e precisam lidar com grupos que também tentam explorar a região.

Brasil, 2022. Direção: Joana Pimenta e Adirley Queirós. Com: Joana Darc Furtado, Léa Alves da Silva, Andreia Vieira. 14 anos

As Múmias e o Anel Perdido

Na animação, família de múmias reaparece no mundo dos vivos e vai a Londres em busca de um anel, levado por um arqueólogo.

Estados Unidos, 2023. Direção: Juan Jesús García Galocha. Livre

13 Exorcismos

O comportamento de uma jovem muda depois que ela invoca espíritos com um grupo de amigos. Suspeitando de que se trate de uma possessão demoníaca, sua família chama um especialista em exorcismo do Vaticano.

Espanha, 2022. Direção: Jacobo Martínez. Com: Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés e Salvador S. Molina. 16 anos

