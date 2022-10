Fernanda Montenegro chora ao conhecer intérprete de Milton Nascimento no teatro

Famosos também elogiaram o artista e o encontro. “Que emoção”, publicou Leonardo Miggiorin. “Merecidíssimo”, opinou Evelyn Castro

São Paulo – SP

Aos 93 anos e com mais de 70 deles dedicados à arte, a atriz Fernanda Montenegro ainda se emociona quando vê um colega fazer uma boa atuação. Um exemplo é o ator Tiago Barbosa, que após uma apresentação no musical em homenagem a Milton Nascimento recebeu o carinho de Fernanda.

“Meu filho, desculpe que eu estou te chamando de filho. Você cantou, a gente chorou. Que dia bonito. Um beijo, querido, parabéns. Canta maravilhosamente bem”, disse ela antes de dar um selinho no protagonista da peça “Clube da Esquina – Os Sonhos Não Envelhecem”.

Pelas redes sociais, Barbosa também publicou um trecho do vídeo e agradeceu. “Fernanda, muito obrigado pelas palavras de carinho, por tua bênção e o interesse em querer conhecer mais de mim. Eu ainda não sei explicar o que foi esse momento”, escreveu.

Famosos também elogiaram o artista e o encontro. “Que emoção”, publicou Leonardo Miggiorin. “Merecidíssimo”, opinou Evelyn Castro. “Isso é o reconhecimento de um lindo trabalho. Quando a arte toca quem faz arte, a história muda de rumo, fica mais forte”, escreveu o estilista Arlindo Grund.

O espetáculo que celebra os 50 anos do álbum “Clube da Esquina” estava em cartaz no Rio e virá para São Paulo no próximo dia 28.