Fábio Porchat revela como foi beijar Sandy e dá detalhes sobre cena de nudez em filme

Depois de movimentar a internet com o trailer de Evidências do Amor, que exibiu o beijo entre Sandy e Fábio Porchat, o comediante compartilhou detalhes dos bastidores do filme, incluindo a cena do beijo, que gerou grande expectativa. Em entrevista para a coluna Play, do jornal O Globo, Porchat relembrou a filmagem dessa cena com leveza, destacando a reação dos presentes durante o momento.

“A cena do beijo foi engraçada porque as pessoas estavam mais tensas e nervosas do que eu. Os figurantes, todo mundo: ‘Meu Deus, eles beijaram, não acredito’. Eu já tinha feito muitas cenas de comédia romântica com Miá Mello e Dani Calabresa. Já tinha feito cenas de beijo. Para mim, não era uma grande questão Lógico que a gente combinou antes bonitinho como ia ser, como ia funcionar. Como era o nosso beijo técnico. E deu super certo”, contou.

Além disso, Porchat destacou um outro momento marcante das filmagens, relacionado a uma cena de nudez. “A cena mais divertida foi a que fiz pelado, com apenas um tapa-sexo, que era uma meia-calça enrolada nas minhas partes. Então, Sandy me viu nu. A verdade é uma só. E esta cena foi engraçada porque, antes de fazer, eu disse: ‘Gente, vocês precisam me ver antes porque vocês vão dar risada, tá ridículo’. Então, tive meio que mostrar para ela tudo, para ela ter certeza de que daria risada antes, e não durante a cena”, explicou, proporcionando uma visão do ambiente descontraído e cheio de camaradagem nos bastidores.

O comediante também comentou sobre a relação de amizade com Sandy ao longo das filmagens. “Não era amigo dela antes. A gente tinha se falado ou uma duas vezes por conta de trabalho. Então, começamos a nos aproximar. Ontem saímos, estávamos jantando. Ela já virou uma pessoa muito próxima. É muito simpática, muito divertida, muito animada. Ela é muito legal. Virou uma amiga mesmo. Mais que amiga, friend”, disse.

Dirigido por Pedro Antônio Paes, Evidências do Amor explora os encontros e desencontros de Laura e Marco, interpretados por Sandy e Fabio Porchat, respectivamente, com a icônica música Evidências, de Chitãozinho & Xororó, como pano de fundo. A estreia está prevista para 11 de abril.

Estadão Conteúdo