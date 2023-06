Estrela de ‘Os Outros’, Milhem Cortaz diz que está aprendendo a controlar seu temperamento

Com uma agressividade latente, seu personagem vive uma relação tóxica com a mulher e é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho

Ana Cora Lima

Rio de Janeiro – RJ

Quando começou a gravar a série “Os Outros”, Milhem Cortaz não andava muito bem. Isso foi em março de 2022 e o ator passava por um momento delicado na vida pessoal (“Prefiro não falar sobre isso, numa boa”, pede). Ele diz que estava “à flor da pele”, e isso o ajudou a compor seu personagem, Wando.

Desempregado, casado com Mila, (Maeve Jinkings), e pai de Rogério (Paulo Mendes), Wando se envolve numa relação tensa, quase bélica, com os vizinhos do condomínio e, em especial com a contadora Cibele, interpretada por Adriana Esteves. “É tenso”, define o ator, que em uma das cenas, em um ataque de fúria, destrói tudo o que vê pela frente.

Com uma agressividade latente, seu personagem vive uma relação tóxica com a mulher e é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Pequenas pílulas de uma doçura macha, no entanto, aparecem aqui e ali, para mostrar que as loucuras que faz são por amor. Por baixo daquela casca também bate um coração.

Milhem diz que este trabalho o levou a fazer uma autoanálise. “Sabe aquele momento precioso de respirar e pensar antes agir? É sobre essa virada de chave”, afirma o ator, que se define como um homem de temperamento “controlado”. “Sempre fui e agora passei a ser mais (risos). No entanto, tenho as minhas falhas. Sou humano”, diz o intérprete de corrupto Capitão Fábio, de ‘Tropa de Elite’.

Um exemplo de seu autocontrole? Ele tem na ponta da língua. Milhem, que trabalhou em ” Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva, em 2019, conta que mora em uma casa em uma rua não tão movimentada, e as pessoas, sabe-se lá por que, cismam em estacionar bem à sua porta. “Já bati boca várias vezes mas, felizmente, nos últimos tempos, principalmente de um ano para cá, tenho conseguido me controlar mais. Reconhecer isso é bacana”, comemora.